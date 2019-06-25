Футбол

Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»Матч ТВ 06:47

Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков вошел в тренерский штаб Сергея Семака, где он будет помощником главного тренера. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.
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Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Советский спорт06:59

Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Sport24.ru06:37

Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Петербургский дневник07:08

Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»

Матч ТВ06:47

Анюков вошел в штаб Семака в «Зените»

Sports.ru06:42

Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Спорт-Экспресс06:41

Анюков вошёл в тренерский штаб «Зенита»

Чемпионат06:51
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Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:32
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Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
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После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей

Заместитель худрука театра Александр Замыслов ответил на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:12
Политика

В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию

Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Учебный самолет с курсантами совершил жесткую посадку в Оренбуржье

Учебный самолет Diamond DA40 с двумя курсантами летного училища гражданской авиации на борту совершил жесткую посадку в Оренбургской области.
Обновлено в 07:32
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Дэнни Бойл снимет триквел «28 дней спустя»

Дэнни Бойл работает над продолжением своего фильма 2002 года "28 дней спустя" вместе со сценаристом Алексом Гарлендом.
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Происшествия

Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Музыка

Майкл Джексон: почему его именем пугают детей

Майкл Джексон великий Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями.
Обновлено в 06:56
Гаджеты

В оболочку MIUI добавят 3D-жесты для быстрого запуска приложений

Обновлено в 01:06
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

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Общество

На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре

В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Экономика

С 1 июля проиндексируют тариф системы «Платон»

Тариф специальной системы, именуемой "Платон" с первого июля планируют проиндексировать на четырнадцать копеек.
Обновлено в 07:28
Авто

Автопром в России сильно напрягает падение продаж

Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.
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Происшествия

В Башкирии удар молнии убил женщину

Обновлено в 02:38
Происшествия

Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Экономика

Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ

Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
Обновлено в 05:38
Политика

Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Мантуров заявил о готовности С-500 «Прометей» к серийному производству

Глава Минпромторга подчеркнул, что в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики новейшей ЗРС и она готова к запуску в серийное производство.
Обновлено в 02:45
Политика

Трамп задумался о разрыве военного соглашения с Японией

Обновлено в 04:28
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Политика

Россия и Мальдивы подписали соглашение об отмене визового режима

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене визовых требований по итогам переговоров.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Обновлено в 05:53
Политика

Песков: Полномочия Международного трибунала не распространяются на задержанных украинских моряков

В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года украинские суда.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Экология

Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов

Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
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Происшествия

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 05:05
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Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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