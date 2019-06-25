Футбол

Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»Sport24.ru 06:37

Бывший капитан «Зенита» Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургской команды, сообщает официальный телеграм-канал сине-бело-голубых. Соглашение с новым помощником главного тренера «Зенита» Сергея Семака рассчитано на один год с возможностью продления.
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Анюков останется в «Зените». Он будет работать в тренерском штабе

Фонтанка.Ру07:01

Сергей Семак рассказал о первом трансфере «Зенита». Им оказался Анюков

Матч ТВ21:39

Сергей Семак рассказал о первом трансфере «Зенита». Им оказался Анюков

Sportbox.RU21:39

Семак — Анюкову: наш первый трансфер в этом сезоне. Добро пожаловать, легенда!

Чемпионат20:08

Семак: «Первый трансфер «Зенита» в этом сезоне. Добро пожаловать, легенда!»

Sport24.ru19:36

Анюков вошел в штаб Семака в «Зените»

Sports.ru06:42

Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Петербургский дневник07:08
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Экономика

Доля среднего класса в России сократилась до минимума за 15 лет

Доля совокупного дохода домохозяйств среднего класса в России в 2014 году составила 48%, а в 2018 году — только 39%.
Обновлено вчера в 14:56
Здоровье

В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Футбол

«Краснодар» отправился на сбор в Австрию

Футболисты «Краснодара» отправились в Австрию, где проведут второй тренировочный сбор в преддверии старта чемпионата России.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

США назвали ложью обвинения в блокировании гумпомощи в Рукбан

США считают ложными обвинения в блокировке поставок гуманитарной помощи в сирийский лагерь для беженцев Рукбан, заявил в ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн, передает 25 июня РИА Новости.
Обновлено в 20:14
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Политика

Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля

Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе в среду, 17 июля.
Обновлено в 22:05
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Кино

Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 22:08
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Происшествия

В Приангарье эвакуировали детский лагерь из-за подъема воды в реке

Детский оздоровительный лагерь, расположенный на берегу реки, эвакуирован в Иркутской области из-за возможности подтопления, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено в 08:33
Культура

Британцы требуют закрыть шоу, которое ведет анимированный Путин

На телеканале "Би-би-си" вышел первый выпуск комедийного шоу "Сегодня вечером с Владимиром Путиным", которое ведет анимированный президент России Владимир Путин.
Обновлено в 12:41
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства

Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
Обновлено в 20:01
Общество

Алтайские синоптики рассказали о погоде в июле в Алтайском крае

Как информирует ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, ссылаясь на данные, полученные от ЦГМС, в июле Алтайский край ожидается жаркая погода, а средняя температура воздуха составит около +35 градусов.
Обновлено в 18:11
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Общество

Где б помыться: есть ли в Барнауле общественные бани и сколько стоят их услуги

Специально для читателей, которые не признают водонагреватели, но хотят жить в чистоте, мы выяснили, где в Барнауле сегодня работают общественные бани и сколько стоит в них помыться.
Обновлено в 20:25
Наука

Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма

По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено в 13:00
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Общество

УГМК заявила, что не будет застраивать сквер у Музея ИЗО в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:35
Кино

Скончался актер и режиссер Валерий Харченко

Советский и российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года.
Обновлено в 22:25
Здоровье

На Алтае снизилась смертность от инфарктов

С этого года пациентов из сельских территорий с определенными заболеваниями везут сразу в крупные больницы, где имеются специализированные отделения.
Обновлено в 22:20
Футбол

Сегодня исполком РФС утвердит лимит на легионеров

В среду, 26 июня, состоится исполком РФС, на котором в числе прочих будет обсужден лимит на легионеров в чемпионате России.
Обновлено в 18:30
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Футбол

Нападающий «Витесса»: «Никто не любит такие тренировки Слуцкого»

Нападающий "Витесса" Томас Бейтинк рассказал о работе с Леонидом Слуцким при подготовке к новому сезону.
Обновлено в 17:17
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Школьникам разрешат искать информацию в интернете при сдаче ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным наукам.
Обновлено в 21:46
Происшествия

В США подросток застрелил своего близнеца

Жительницу американского города Сан-Бернардино в Калифорнии арестовали после того, как ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его.
Обновлено в 22:07
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Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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