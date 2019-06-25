Футбол
Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»Sport24.ru 06:37
Бывший капитан «Зенита» Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургской команды, сообщает официальный телеграм-канал сине-бело-голубых. Соглашение с новым помощником главного тренера «Зенита» Сергея Семака рассчитано на один год с возможностью продления.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:04, Вашингтон
Экономика
Доля среднего класса в России сократилась до минимума за 15 лет
Доля совокупного дохода домохозяйств среднего класса в России в 2014 году составила 48%, а в 2018 году — только 39%.
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В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова
Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
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«Краснодар» отправился на сбор в Австрию
Футболисты «Краснодара» отправились в Австрию, где проведут второй тренировочный сбор в преддверии старта чемпионата России.
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Армия и оружие
США назвали ложью обвинения в блокировании гумпомощи в Рукбан
США считают ложными обвинения в блокировке поставок гуманитарной помощи в сирийский лагерь для беженцев Рукбан, заявил в ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн, передает 25 июня РИА Новости.
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Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
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Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля
Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе в среду, 17 июля.
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Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
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Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
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Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
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Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
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Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
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Происшествия
В Приангарье эвакуировали детский лагерь из-за подъема воды в реке
Детский оздоровительный лагерь, расположенный на берегу реки, эвакуирован в Иркутской области из-за возможности подтопления, сообщает ГУМЧС региона.
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Британцы требуют закрыть шоу, которое ведет анимированный Путин
На телеканале "Би-би-си" вышел первый выпуск комедийного шоу "Сегодня вечером с Владимиром Путиным", которое ведет анимированный президент России Владимир Путин.
Обновлено в 12:41
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
Обновлено в 20:01
Общество
Алтайские синоптики рассказали о погоде в июле в Алтайском крае
Как информирует ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, ссылаясь на данные, полученные от ЦГМС, в июле Алтайский край ожидается жаркая погода, а средняя температура воздуха составит около +35 градусов.
Обновлено в 18:11
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Общество
Где б помыться: есть ли в Барнауле общественные бани и сколько стоят их услуги
Специально для читателей, которые не признают водонагреватели, но хотят жить в чистоте, мы выяснили, где в Барнауле сегодня работают общественные бани и сколько стоит в них помыться.
Обновлено в 20:25
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Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
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Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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УГМК заявила, что не будет застраивать сквер у Музея ИЗО в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:35
Кино
Скончался актер и режиссер Валерий Харченко
Советский и российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года.
Обновлено в 22:25
Здоровье
На Алтае снизилась смертность от инфарктов
С этого года пациентов из сельских территорий с определенными заболеваниями везут сразу в крупные больницы, где имеются специализированные отделения.
Обновлено в 22:20
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Сегодня исполком РФС утвердит лимит на легионеров
В среду, 26 июня, состоится исполком РФС, на котором в числе прочих будет обсужден лимит на легионеров в чемпионате России.
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Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
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Нападающий «Витесса»: «Никто не любит такие тренировки Слуцкого»
Нападающий "Витесса" Томас Бейтинк рассказал о работе с Леонидом Слуцким при подготовке к новому сезону.
Обновлено в 17:17
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
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Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Школьникам разрешат искать информацию в интернете при сдаче ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным наукам.
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В США подросток застрелил своего близнеца
Жительницу американского города Сан-Бернардино в Калифорнии арестовали после того, как ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его.
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