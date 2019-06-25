Футбол

Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»Матч ТВ 06:47

Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков вошел в тренерский штаб Сергея Семака, где он будет помощником главного тренера. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.
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Анюков вошёл в тренерский штаб «Зенита»

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Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Советский спорт06:59

Гендиректор «Зенита»: «Анюков принесет еще много пользы команде в качестве тренера»

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Горшков: «Хорошо, что Анюков остался в структуре „Зенита“, такие люди нужны»

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Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

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Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Петербургский дневник07:08

Игра стоит свеч, Сергей Николаевич?

Sportbox.RUвчера в 18:23
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Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, встретившаяся с проводящими в Кобулети акцию протеста владельцами малых и средних гостиниц, признала, что прекращение потока туристов из России стало «серьезным шоком» для туристического сектора.
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Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters.
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Шоу-бизнес

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Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
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Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Навка вступилась за жену Плющенко Рудковскую

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вступилась за супругу известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:17
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома

Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.
Обновлено вчера в 19:09
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
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Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов

Если бы в Петербурге не оптимизировали тарифы, то рост составил бы 76,93 и 78,26 рубля соответственно.
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Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
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Футбол

Бузова предложила работу скандальному футболисту Глушакову

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Экономика

Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу

Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика

Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
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Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие

На военный форум «Армия-2019» приехали представители 120 стран

Обновлено в 04:33
Политика

Правительство компенсирует авиакомпаниям потери от закрытия полетов в Грузию

Правительство прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям убытков от прекращения полетов в Грузию.
Обновлено в 08:35
Авто

«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Представители "АльфаСтрахования" назвали марки автомобилей, владельцам которых в прошлом году чаще всего возмещали убытки по ОСАГО.
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После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей

Обновлено в 07:12
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Дэнни Бойл хочет снять продолжение «28 дней спустя»

Обновлено в 05:42
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Происшествия

Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
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Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»

Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
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Обновлено в 07:24
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Лавров: ситуация вокруг Ирана развивается по очень плохому сценарию

Санкции США против высшего руководства Ирана означают, что ситуация развивается по очень плохому сценарию.
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Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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