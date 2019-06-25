Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»Матч ТВ 06:47

Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков вошел в тренерский штаб Сергея Семака, где он будет помощником главного тренера. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.

Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»

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