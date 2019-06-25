Футбол
Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»Матч ТВ 06:47
Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков вошел в тренерский штаб Сергея Семака, где он будет помощником главного тренера. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов в Идлибе
Россия категорически отвергает обвинения в неизбирательности ударов по целям в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 16:12
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Политика
Рябков назвал причину вспышки вирусов Зика и Эбола
Вспышки заболеваемости вирусами Зика и Эбола в разных странах мира могли произойти, в том числе, из-за вмешательства человека в экспериментальных или каких-либо других целях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 14:30
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя
От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Общество
Airbnb запустил сервис аренды вилл, замков и островов
Обновлено в 13:10
Футбол
«Эвертон» выкупил у «Барселоны» трансфер Гомеша за €25 млн
Английский "Эвертон" выкупил у "Барселоны" трансфер полузащитника Андре Гомеша за 25 миллионов евро, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Обновлено в 16:35
Политика
Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова
Обновлено в 08:15
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Политика
Украина пожаловалась G20 на Россию
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал G-20 повлиять на Россию с целью освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян
«По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено в 14:51
Футбол
«Спартак» не взял Боккетти на сбор в Австрию
Главный тренер «Спартак» Олег Кононов взял на сбор в Австрию 29 футболистов, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье
Сергей и его «Команда сердца»
Сергей Ковалев встречался с "наездником", когда тому было всего две недели - он стал первым в Центральном Черноземье новорожденным, кому сделали операцию на сердце.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна возмужал и стал «копией» актера
Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.
Обновлено в 00:42
Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Экономика
Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Факельное горение цистерны с газом сбито на АЗС в Чечне
Обновлено в 13:19
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15