Футбол

Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»Матч ТВ 06:47

Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков вошел в тренерский штаб Сергея Семака, где он будет помощником главного тренера. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.
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Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Советский спорт06:59

Гендиректор «Зенита»: «Анюков принесет еще много пользы команде в качестве тренера»

Матч ТВ08:18

Анюков вошёл в тренерский штаб «Зенита»

Чемпионат06:51

Анюков останется в «Зените». Он будет работать в тренерском штабе

Фонтанка.Ру07:01

Анюков вошел в штаб Семака в «Зените»

Sports.ru06:42

Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Спорт-Экспресс06:41

Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Петербургский дневник07:08
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Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Политика

Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие

Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов в Идлибе

Россия категорически отвергает обвинения в неизбирательности ударов по целям в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 16:12
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Политика

Рябков назвал причину вспышки вирусов Зика и Эбола

Вспышки заболеваемости вирусами Зика и Эбола в разных странах мира могли произойти, в том числе, из-за вмешательства человека в экспериментальных или каких-либо других целях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 14:30
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя

От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Общество

Airbnb запустил сервис аренды вилл, замков и островов

Обновлено в 13:10
Футбол

«Эвертон» выкупил у «Барселоны» трансфер Гомеша за €25 млн

Английский "Эвертон" выкупил у "Барселоны" трансфер полузащитника Андре Гомеша за 25 миллионов евро, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Обновлено в 16:35
Политика

Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова

Обновлено в 08:15
Происшествия

В Казахстане возросло число погибших из-за взрывов на военном складе

Обновлено в 00:52
Политика

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Политика

Украина пожаловалась G20 на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал G-20 повлиять на Россию с целью освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика

США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян

«По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено в 14:51
Футбол

«Спартак» не взял Боккетти на сбор в Австрию

Главный тренер «Спартак» Олег Кононов взял на сбор в Австрию 29 футболистов, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье

Сергей и его «Команда сердца»

Сергей Ковалев встречался с "наездником", когда тому было всего две недели - он стал первым в Центральном Черноземье новорожденным, кому сделали операцию на сердце.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна возмужал и стал «копией» актера

Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.
Обновлено в 00:42
Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Экономика

Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе

Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Политика

В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Спорт

Сборная России во вторник выиграла пять медалей на Европейских играх

Обновлено в 14:11
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Факельное горение цистерны с газом сбито на АЗС в Чечне

Обновлено в 13:19
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
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Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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