Футбол
Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»Спорт-Экспресс 06:41
Защитник Александр Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита", информирует официальный сайт питерцев. 36-летний россиянин станет помощником Сергея Семака.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Авто
Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе
Обновлено в 04:14
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Культура
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти
Обновлено в 09:17
Экономика
Расходы на военные пенсии увеличат в России
Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Экономика
Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
Чтобы избежать нового глобального кризиса, нужна новая модель глобализации, которая должна быть основана не только на свободном передвижении товаров, но и на снятии ограничений на передвижение технологий, а также на свободном доступе к образованию в любых учреждениях мира.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Родители Началовой выступят с заявлением на Первом канале
Обновлено в 05:30
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Обновлено в 02:58
Политика
Украинский депутат в зале ПАСЕ оскорбил всех россиян
Депутат Верховный рады Украины Борислав Береза, разочарованный результатами голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы по восстановлению полномочий России, оскорбительно высказался о россиянах.
Обновлено в 07:46
Авто
Электромобиль Lightyear One оснащен солнечной батареей
За ночь от обычной розетки с напряжением 230 В аккумулятор Lightyear One заряжается до уровня, достаточного, чтобы проехать 400 км. Каждый час зарядки от солнечной батареи добавляет до 12 км пробега.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Общество
Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей
Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Авто
BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next
Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
Обновлено в 08:52
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
Форум «Армия-2019» открывается в Московской области во вторник
Международный военно-технический форум «Армия-2019» открывается в подмосковной Кубинке во вторник, передает РИАМО.
Обновлено в 02:15
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Транспорт
На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей
Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:19
Общество
Роскачество назвало самое качественное детское питание
Самой качественной признана смесь белорусского производителя «Беллакт». Всего эксперты проверили более 20 марок.
Обновлено в 02:58
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Дерби Каунти» дал разрешение на переговоры между «Челси» и Лэмпардом
Пресс-служба "Дерби Каунти" сообщает, что клуб дал официальное разрешение на переговоры между главным тренером Фрэнком Лэмпардом и "Челси".
Обновлено в 07:16
Политика
Кадыров назвал волевым решение Евкурова об отставке
Обновлено в 09:30
Политика
Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»
В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28