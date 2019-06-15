Футбол
Анюков станет тренером в «Зените», Жирков останется в составеСпорт-Экспресс вчера в 10:55
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о дальнейшем сотрудничестве с защитниками петербургского клуба Юрием Жирковым и Александром Анюковым .
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с чего всё началось
Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.ТАССвчера в 10:40
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Медведев: Анюков будет работать тренером в «Зените», Жирков останется в команде
Чемпионатвчера в 11:42
Медведев: Анюков станет тренером в «Зените», Жирков продлит контракт, а Джорджевичу дадут шанс
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Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
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В Новой Зеландии рядом с Мастертоном столкнулись два легкомоторных самолета и загорелись.
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
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Армия и оружие
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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
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Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
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Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
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Вашингтон не имел доказательств о проведении ядерных испытаний РФ и КНР
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Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
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Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
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Умер знаменитый режиссер Франко Дзеффирелли
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