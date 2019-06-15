Анюков станет тренером в «Зените», Жирков останется в составеСпорт-Экспресс вчера в 10:55

Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.

с чего всё началось

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о дальнейшем сотрудничестве с защитниками петербургского клуба Юрием Жирковым и Александром Анюковым .

Анюков станет тренером в «Зените», Жирков останется в составе

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