Футбол

Анюков станет тренером в «Зените», Жирков останется в составеСпорт-Экспресс вчера в 10:55

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о дальнейшем сотрудничестве с защитниками петербургского клуба Юрием Жирковым и Александром Анюковым .
Читать в источнике
с чего всё началось

Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера

Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.
ТАССвчера в 10:40

Подробнее о событии

Анюков будет тренером «Зенита»

Советский спортвчера в 11:39

Анюков станет тренером в «Зените», Жирков останется в составе

Спорт-Экспрессвчера в 10:55

Медведев: Анюков будет тренером, Жирков остается в составе

Спорт день за днемвчера в 12:51

Медведев: Анюков будет работать тренером в «Зените», Жирков останется в команде

Чемпионатвчера в 11:42

Медведев: Анюков станет тренером в «Зените», Жирков продлит контракт, а Джорджевичу дадут шанс

Фонтанка.Рувчера в 11:23

Гендиректор «Зенита» рассказал о будущем Анюкова, Джорджевича и Жиркова

Нева Спортвчера в 11:56

Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера

ТАССвчера в 10:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:29, Вашингтон
Общество

В Амурской области камера сняла играющих в песочнице медвежат

Обновлено в 00:31
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке

Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено вчера в 19:07
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Шварца во втором раунде техническим нокаутом

В конце второго раунда британец отправил своего оппонента в нокдаун, а затем обрушил на него такой град, оставшихся безответными, ударов, что судья вынужден был остановить бой и присудить немцу поражение техническим нокаутом ввиду явного преимущества Фьюри.
Обновлено в 01:43
Общество

Председателем корсаковского общественного совета избрали Людмилу Иванову

Обновленный общественный совет при администрации округа собрался в Корсакове на первое заседание.
Обновлено вчера в 18:28
Теннис

Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста «Голден Стэйт»

Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки сыграла свадьбу с бывшим баскетболистом "Голден Стэйт" Дэвидом Ли.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Более 100 тысяч иностранных туристов посетили Крым с начала года

Обновлено в 01:26
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено вчера в 19:14
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета

В Новой Зеландии рядом с Мастертоном столкнулись два легкомоторных самолета и загорелись.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

Обновлено в 00:08
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие

Большие стволы: как в России появились свои дредноуты

Обновлено вчера в 17:02
Общество

Как партнеры Игоря Чайки получают государственные деньги за то, что москвичи ходят в платные туалеты. Расследование Ивана Голунова

Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено 14 июня в 04:08
Авто

Suzuki Wagon R за 400 тыс. рублей пользуется ажиотажным спросом

Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Армия и оружие

Вашингтон не имел доказательств о проведении ядерных испытаний РФ и КНР

У США имелись исключительно предположения относительно испытаний малых ядерных зарядов Москвой и Пекином, заявил бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор 15 июня журналистам, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол

Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки

Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала откровенное фото в черном вечернем боди

Вера Брежнева на своей странице в социальной сети опубликовала откровенные фото в черном вечернем боди и взбудоражила фанатов.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено вчера в 00:19
Кино

Умер знаменитый режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено вчера в 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное