Футбол
Анюков станет тренером в «Зените»ФАН 15:27
Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера, сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. «Анюков (остается) в системе клуба на тренерской должности», — сказал представитель «Зенита» в беседе с ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.ТАСС10:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
Политика
Трамп призвал сменить мэра Лондона
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Гаджеты
Antec A30 и C400 Glacial: башенные системы охлаждения начального и среднего уровня
Компания Antec представила две новые системы воздушного охлаждения башенного типа для процессоров, которые называются Antec A30 и C400 Glacial.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Футбол
Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»
Все сделки – в одной таблице Глушаков приехал. В отличном настроении! pic.twitter.com/smafUgJtle — СЭ Спартак (@spartak_se) 15 июня 2019 г.
Обновлено в 03:25
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома
Обновлено в 18:34
Футбол
Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Футбол
Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»
Обновлено в 17:01
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Технологии
Робот ответил на издевательства людей
Обновлено в 06:23
Происшествия
Младшего сына хоккеиста Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 03:55
Религия
Троицкую родительскую субботу отмечают православные
Обновлено в 02:36
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено 13 июня в 23:59
Авто
Porsche показал тизер нового Boxster 718 Spyder
По словам авторов видеоролика, с приходом нового Porsche 718 Boxster Spyder «грянет буря», и в доказательство автомобиль проносится по трассе на огромной скорости.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Большие стволы: как в России появились свои дредноуты
Обновлено в 17:02
Происшествия
В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв
Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено в 09:45
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.
Обновлено в 15:51
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53