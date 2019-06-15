Футбол
Анюков станет тренером в «Зените»ФАН 15:27
Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера, сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. «Анюков (остается) в системе клуба на тренерской должности», — сказал представитель «Зенита» в беседе с ТАСС.
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Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.ТАСС10:40
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