Анюков станет тренером в «Зените»ФАН 15:27

Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.

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Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера, сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. «Анюков (остается) в системе клуба на тренерской должности», — сказал представитель «Зенита» в беседе с ТАСС.

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