Футбол

Анюков станет тренером в «Зените»ФАН 15:27

Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера, сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. «Анюков (остается) в системе клуба на тренерской должности», — сказал представитель «Зенита» в беседе с ТАСС.
Читать в источнике
с чего всё началось

Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера

Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.
ТАСС10:40

Подробнее о событии

Анюков будет тренером «Зенита»

Советский спорт11:39

Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера

ТАСС10:40

Жирков остаётся в «Зените», Анюкова ждёт тренерская работа

Sport.ru12:14

Медведев: Анюков будет работать тренером в «Зените», Жирков останется в команде

Чемпионат11:42

Медведев: Анюков станет тренером в «Зените», Жирков продлит контракт, а Джорджевичу дадут шанс

Фонтанка.Ру11:23

Анюков станет тренером в «Зените», Жирков останется в составе

Спорт-Экспресс10:55

«Всё зависит от него»: гендиректор «Зенита» пообещал дать шанс Джорджевичу

78.ru12:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено в 19:18
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 14:42
Политика

В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу

Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам.
Обновлено в 18:59
Игры

В Сеть попали кадры с закрытого пресс-показа Borderlands 3

Обновлено в 04:05
Происшествия

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Обновлено в 20:06
Здоровье

Наполеонов уже нет. Врач-психиатр о здоровье россиян

Обычные люди под словом «шизофрения» имеют в виду любое психическое заболевание.
Обновлено в 17:08
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Общество

Как партнеры Игоря Чайки получают государственные деньги за то, что москвичи ходят в платные туалеты. Расследование Ивана Голунова

Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
Обновлено в 05:33
Теннис

Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста

Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Обновлено в 20:09
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Происшествия

На авиашоу в Польше разбился Як-52

В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.
Обновлено в 09:02
Политика

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 19:15
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев

На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:32
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено в 19:14
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России

Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro были сертифицированы в России, они появились в базе данных Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки

Обновлено в 19:58
Религия

Как православные встречают Троицкую родительскую субботу

Православные христиане отмечают сегодня Троицкую родительскую субботу.
Обновлено в 06:32
Происшествия

На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ

Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Транспорт

Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse

В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15
Баскетбол

Де Коло назвал ЦСКА настоящей семьёй

Обновлено в 17:33
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное