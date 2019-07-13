Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Анюков возобновил свою карьеру игрока и перешел в самарскую команду «Крылья Советов», сообщает 13 июля пресс-служба санкт-петербургской команды. Также сообщается, что 36-летний футболист проведет в составе самарской команды один сезон.

Происшествия В Ровенской области двое детей погибли при взрыве Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.

Гаджеты Новинка Xiaomi Mi A3 нагло копирует смартфоны Huawei Устройство сильно отличается от его предшественника, а по мнению пользователей Сети и вовсе нагло копирует смартфоны Huawei, ведь дизайн Mi A3 очень похож на дизайн Huawei P30.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.

Шоу-бизнес Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что солисту коллектива Юрию Шатунову предстоит еще одна операция.

Шоу-бизнес Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью» Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к творчеству.

Политика Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.

Наука Ученые раскрыли самый легкий способ похудения Американские исследователи из медицинского центра при Университете Дьюка установили, что сокращение около 300 калорий в день поможет легко скинуть лишние килограммы, а также снизить риск возникновения множества заболеваний.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Общество Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).

Политика Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокаций в суде Адвокат главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить провокаций в сторону его подзащитного во время заседания суда, которое пройдет 15 июля.

Происшествия Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.

Политика Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.

Происшествия В Уфе задержали подозреваемого в нападении на полицейского Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на полицейского в Уфе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Башкирии.

Гаджеты Новый ноутбук MacBook Pro 13 починить вряд ли удастся Починить обновлённый ноутбук MacBook Pro в случае поломки вряд ли удастся: его ремонтопригодность оценена всего в два балла из десяти возможных.

Спорт Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванчжу завершился первый вид программы в состязаниях по синхронному плаванию.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Происшествия При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев прокомментировал свадьбу Топалова и Тодоренко Напомним, что официально ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов поженились еще в прошлом году, однако устроить праздничное торжество решили лишь сейчас.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Происшествия Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Киева Самолет белорусской авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев» имени Сикорского.

Гаджеты Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS В начале недели стало известно, что Destiny 2 не запускается на новой линейке процессоров AMD — Ryzen 3000.

Технологии В работе «Билайн» произошел сбой Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.