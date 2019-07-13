Футбол

Анюков перешел в «Крылья Советов», возобновив карьеру игрокаREGNUM 05:15

Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Анюков возобновил свою карьеру игрока и перешел в самарскую команду «Крылья Советов», сообщает 13 июля пресс-служба санкт-петербургской команды. Также сообщается, что 36-летний футболист проведет в составе самарской команды один сезон.
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Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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