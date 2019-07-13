Футбол
Анюков перешел в «Крылья Советов», возобновив карьеру игрокаREGNUM 05:15
Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Анюков возобновил свою карьеру игрока и перешел в самарскую команду «Крылья Советов», сообщает 13 июля пресс-служба санкт-петербургской команды. Также сообщается, что 36-летний футболист проведет в составе самарской команды один сезон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Экономика
Кабмин поручил Минэкономразвития и Минфину представить предложения по реформированию ФЦП
Российское правительство поручило Минэкономразвития и Министерству финансов РФ за полтора месяца разработать и представить новый механизм реформирования системы федеральных целевых программ (ФЦП).
Обновлено в 07:38
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне
Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:42
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Торпедо» уверенно обыграло «Балтику»
Первый домашний матч столичный футбольный клуб «Торпедо» провел 13 июля не на родном стадионе имени Стрельцова, а на поле «Спартака», где принимал «Балтику».
Обновлено в 12:30
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек
Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»
Участник скандального шоу "Дом-2" Олег Майами сделал предложение Алене Шишковой.
Обновлено в 12:55
Автоспорт
Квят занял 17-е место в квалификации «Гран-при Великобритании»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации "Гран-при Великобритании".
Обновлено в 09:20
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Космос
Рогозин назвал «непростым» запуск «Протона-М» с телескопом «Спектр-РГ»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал состоявшийся в субботу запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ" с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.
Обновлено в 05:21
Спорт
Европейский Олимпийский отборочный турнир по регби-7 стартует в Казани
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Зеленский прибыл на границу с Крымом
Обновлено в 13:52
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Политика
Экс-глава «Правого сектора» одобрил обстрел канала «112 Украина»
Бывший лидер националистической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и ныне депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» в центре Киева.
Обновлено в 08:41
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов
Обновлено в 02:41
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Политика
Нейросеть превратила Путина и Трампа в одного человека
3D-художник Александр Курт (Alexander Court) объединил Дональда Трампа и Владимира Путина в одного человека с помощью нейросетей.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Спорт
Российские волейболисты завоевали бронзовые медали Универсиады
Обновлено в 12:57
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Автоспорт
Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:30