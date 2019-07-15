Футбол
Анюков: ничего не давали ЦСКА сделать и заслуженно победилиЧемпионат вчера в 17:38
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
|38′
|46′
Звонимир Шарлия
Александр Соболев
|51′
Александр Соболев
|58′
|61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
|66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
|71′
|78′
Федор Чалов
|78′
Звонимир Шарлия
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
|84′
|88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Крылья Советов
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Рыжиков
10
Терехов
90
Бурлак
50
Карпов
23
Комбаров
20
Мияйлович
14
Гынсарь
40
Тимофеев
77
Кабутов
9
Радоньич
17
Зиньковский
35
Акинфеев
2
Фернандес
19
Нисимура
5
Васин
23
Магнуссон
8
Влашич
98
Обляков
87
Марадишвили
29
Бийол
25
Бистрович
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 05:36, Вашингтон
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