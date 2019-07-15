Все играли плотно и не давали ничего сделать ЦСКА и заслуженно победили.

Анюков: ничего не давали ЦСКА сделать и заслуженно победили

Здоровье Минздраву поручили упростить выписку наркотических лекарств на дому Выписка наркотических обезболивающих и психотропных препаратов на дому должна быть упрощена.

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Происшествия Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.

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Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

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