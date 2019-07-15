Футбол

Анюков: ничего не давали ЦСКА сделать и заслуженно победилиЧемпионат вчера в 17:38

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Звонимир Шарлия
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Звонимир Шарлия
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Все играли плотно и не давали ничего сделать ЦСКА и заслуженно победили.
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