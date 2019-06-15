Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренераТАСС 10:40

Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.

с чего всё началось

Анюков играл за "Зенит" с 2005 по 2019 год, став пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА.

Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера

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