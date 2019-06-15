Футбол

Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренераТАСС 10:40

Анюков играл за "Зенит" с 2005 по 2019 год, став пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА.
Читать в источнике
с чего всё началось

Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера

Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.
ТАСС10:40

Подробнее о событии

Жирков остается в «Зените», Анюков получит тренерскую должность в клубе

Sport24.ru11:53

Анюков станет тренером в «Зените», Жирков останется в составе

Спорт-Экспресс10:55

Жирков остаётся в «Зените», Анюкова ждёт тренерская работа

Sport.ru12:14

Медведев: Анюков будет работать тренером в «Зените», Жирков останется в команде

Чемпионат11:42

Медведев: Анюков станет тренером в «Зените», Жирков продлит контракт, а Джорджевичу дадут шанс

Фонтанка.Ру11:23

Анюков будет тренером «Зенита»

Советский спорт11:39

Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера

ТАСС10:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
Происшествия

Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе

Обновлено в 11:18
Политика

NYT: США участили кибератаки на российские электросети

Соединённые Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов, пишет The New York Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:12
Политика

В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 11:12
Происшествия

В ДТП с автобусом в Анталье пострадали российские туристы

Журналисты сообщают, что в ходе ДТП травмы получили семь туристов из России и Узбекистана и еще четверо граждан других стран.
Обновлено в 06:17
Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий

В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
Обновлено в 10:37
Происшествия

«Желтые жилеты» соберутся на площади Бастилии

Обновлено в 03:16
Авто

Почему дорожают автомобили с пробегом

Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Игры

Создатель Pokemon Go подал иск против хакеров за мошенничество в игре

Компания Niantic, производящая игру Pokemon Go, подала судебный иск на Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать геймерам.
Обновлено в 07:53
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 03:41
Политика

Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда

Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено в 11:37
Спорт

Сборная России обыграла Канаду в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу во втором туре третьего этапа Лиги наций обыграла команду Канады.
Обновлено в 09:23
Общество

Голунов выступит на митинге в защиту свободы слова в Москве

Журналист "Медузы" Иван Голунов выступит 16 июня на столичном митинге в защиту свободы слова и журналистской деятельности.
Обновлено в 12:13
Игры

Итоги E3 2019: во что мы будем играть в ближайший год?

Обновлено в 06:36
Технологии

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Политика

Пушков прокомментировал слова Шрёдера о Крыме

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре Москвы

Обновлено в 05:05
Происшествия

Создан общественный комитет в поддержку журналиста Гаджиева

Коллеги и близкие сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева создали комитет в его поддержку и намерены добиваться снятия с журналиста подозрений в финансировании терроризма.
Обновлено в 08:59
Политика

Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%

Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:48
Космос

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Авто

Названы способы обезопасить автомобиль от угона

Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.
Обновлено в 08:06
Футбол

ЧМ-2019 (U-20). Финал. Украина играет с Южной Кореей

Обновлено в 08:10
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку

Обновлено вчера в 13:13
Наука

Искусственный интеллект научили выявлять «отфотошопленные» фотографии

Нейросеть может определить «отфотошопленные» фотографии в 99,4% случаях, а человек способен распознать только 53,5%. Интересно, что компания не намерена выпускать разработку на рынок.
Обновлено в 07:21
Общество

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07
Транспорт

В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей

Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 09:22
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

Обновлено в 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное