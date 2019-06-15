Футбол

Анюков и Жирков остаются в «Зените»Вести.Ru 11:10

Чемпион России "Зенит" продолжит сотрудничество с Александром Анюковым и Юрием Жирковым. 35-летний Жирков останется игроком команды, а 36-летнему Анюкову предложено место тренера. Как сообщил ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, оба ветерана останутся в клубе.
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Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера

Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.
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Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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