Анюков и Жирков остаются в «Зените»Вести.Ru 11:10

Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.

с чего всё началось

Чемпион России "Зенит" продолжит сотрудничество с Александром Анюковым и Юрием Жирковым. 35-летний Жирков останется игроком команды, а 36-летнему Анюкову предложено место тренера. Как сообщил ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, оба ветерана останутся в клубе.

Анюков и Жирков остаются в «Зените»

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