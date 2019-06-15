Футбол
Анюков и Жирков остаются в «Зените»Вести.Ru 11:10
Чемпион России "Зенит" продолжит сотрудничество с Александром Анюковым и Юрием Жирковым. 35-летний Жирков останется игроком команды, а 36-летнему Анюкову предложено место тренера. Как сообщил ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, оба ветерана останутся в клубе.
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Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.ТАСС10:40
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