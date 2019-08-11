Футбол

Антуан Гризманн забил первый мяч за «Барселону»Sport.ru 05:14

Первый тайм матча прошёл более чем спокойно и безрезультативно, но уже спустя 3 минуты после перерыва автором первого гола стал Суарес, который ровно через 10 минут оформил дубль. Всего в течение 15 минут каталонским клубом было забито 4 мяча.
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Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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