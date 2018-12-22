Футбол

Антуан Гризманн забил 200-й гол в карьере
Все про Спорт ру
14:54

Атлетико — Эспаньол
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Антуан Гризманн
56′
Никола Калинич
Витоло
65′
70′
Серхио Гарсия
Пабло Пьятти
Анхель Корреа
Франсиско Монтеро
72′
72′
Налдо Перейра
Оскар Мелендо
Томас Парти
Желсон Мартинш
77′
82′
Дидак Вила
Адриа Педроса
Ян Облак
85′
88′
Эстебан Гранеро
В поединке 17-го тура Ла Лиги форвард «Атлетико» Антуан Гризманн забил победный гол в ворота «Эспаньола», реализовав пенальти. Для нападающего сборной Франции этот гол стал 200-м в его профессиональной карьере за клуб и сборную.
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