Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»ТАСС 09:46

Испанский футбольный клуб "Барселона" на официальном сайте объявил о подписании соглашения с французским нападающим Антуаном Гризманном. Контракт с 28-летним французом рассчитан до 30 июня 2024 года. Сумма отступных по новому соглашению - € 800 млн. 14 мая Гризманн объявил об уходе из "Атлетико".
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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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