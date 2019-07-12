Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»ТАСС 09:46
Испанский футбольный клуб "Барселона" на официальном сайте объявил о подписании соглашения с французским нападающим Антуаном Гризманном. Контракт с 28-летним французом рассчитан до 30 июня 2024 года. Сумма отступных по новому соглашению - € 800 млн. 14 мая Гризманн объявил об уходе из "Атлетико".
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«Атлетико» подаст на «Барселону» в суд, мадридцы хотят еще 80 млн за Гризманна
Спорт день за днем10:54
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