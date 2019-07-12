Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»ТАСС вчера в 09:46
Контракт с 28-летним французом рассчитан до 30 июня 2024 года. Сумма отступных по новому соглашению - € 800 млн. 14 мая Гризманн объявил об уходе из "Атлетико". Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
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