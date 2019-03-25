Антуан Гризманн: Устал от разговоров о моем будущемСоветский спорт 07:41

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн прокомментировал слухи о возможном уходе из столичного клуба. Устал от разговоров о моем будущем. Каждый год одно и то же, приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

Антуан Гризманн: Устал от разговоров о моем будущем

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