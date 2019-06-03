Антуан Гризманн: «Пока не знаю, где продолжу карьеру»Матч ТВ 04:06

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос, где он продолжит карьеру. Ранее «матрасники» объявили, что 28-летний форвард покинет клуб в летнее трансферное окно.

Антуан Гризманн: «Пока не знаю, где продолжу карьеру»

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