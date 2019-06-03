Футбол

Антуан Гризманн: «Пока не знаю, где продолжу карьеру»Матч ТВ 04:06

Франция — Боливия
2 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Божуар»
Тома Лемар
5′
29′
Адриан Хусино
Антуан Гризманн
43′
Килиан Мбаппе
Виссам Бен-Йеддер
46′
Бенджамен Павар
Лео Дюбуа
46′
46′
Самуэль Галиндо
Фернандо Сауседо
Тома Лемар
Кингсли Коман
66′
66′
Эрвин Сааведра
Роберто Фернандес
Танги Ндомбеле
Блез Матюиди
66′
73′
Рауль Кастро
Рамиро Вака
Люка Динь
Бенжамен Менди
79′
81′
Алехандро Чумасеро
Диего Вайяр
85′
Диего Бехарано
Сауль Торрес
89′
Адриан Хусино
Хосе Мария Карраско
Самюэль Умтити
Курт Зума
89′
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос, где он продолжит карьеру. Ранее «матрасники» объявили, что 28-летний форвард покинет клуб в летнее трансферное окно.
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Антуан Гризманн: «Пока не знаю, где продолжу карьеру»

Sportbox.RU04:06

Гризманн ответил на вопрос о своем будущем

Газета.Ru04:05

Гризманн о продолжении карьеры: «Не знаю, это очень хороший вопрос»

Sports.ru04:14

Гризманн: «Где продолжу карьеру? Не знаю, это хороший вопрос»

Sport24.ru03:20

Гризманн прокомментировал слухи о своем будущем

Спорт-Экспресс03:25

Антуан Гризманн: «Пока не знаю, где продолжу карьеру»

Матч ТВ04:06
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