Футбол
Антуан Гризманн: «Пока не знаю, где продолжу карьеру»Матч ТВ 04:06
Тома Лемар
|5′
|29′
Адриан Хусино
Антуан Гризманн
|43′
Килиан Мбаппе
Виссам Бен-Йеддер
|46′
Бенджамен Павар
Лео Дюбуа
|46′
|46′
Самуэль Галиндо
Фернандо Сауседо
Тома Лемар
Кингсли Коман
|66′
|66′
Эрвин Сааведра
Роберто Фернандес
Танги Ндомбеле
Блез Матюиди
|66′
|73′
Рауль Кастро
Рамиро Вака
Люка Динь
Бенжамен Менди
|79′
|81′
Алехандро Чумасеро
Диего Вайяр
|85′
Диего Бехарано
Сауль Торрес
|89′
Адриан Хусино
Хосе Мария Карраско
Самюэль Умтити
Курт Зума
|89′
Франция
Расстановка 4‑5‑1
16
Ареола
18
Дюбуа
4
Варан
15
Зума
3
Менди
20
Товен
14
Матюиди
7
Гризманн
6
Погба
11
Коман
22
Бен-Йеддер
1
Лампе
2
Торрес
4
Акин
13
Карраско
17
Бехарано
16
Вайяр
7
Хустиньяно
11
Вака
20
Сауседо
21
Фернандес
9
Морено
Боливия
Расстановка 4‑5‑1
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос, где он продолжит карьеру. Ранее «матрасники» объявили, что 28-летний форвард покинет клуб в летнее трансферное окно.
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