Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войнуРИА Новости 17:22
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал. Он напомнил, что в апреле 2018 года 60 российских дипломатов и члены их семей — всего около 200 человек — были высланы из США.
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с чего всё началось
Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.РИА Новости17:22
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Xiaomi начала сбор средств на электрическую отвертку Mijia Electric Screwdriver — за час объем заказов превысил 10 000 штук
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Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
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Находкинская стоматология растит новое поколение врачей
В ближайшее время планируем открывать в филиале поликлиники вторую смену – так что работы хватит всем.
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Происшествия
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В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено в 18:50
Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
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Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД
Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:03
Экономика
ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний
В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
Обновлено в 18:58
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Волгоградской области осужденный сбежал через окно из зала суда
В городе Суровикине Волгоградской области осужденный 43-летний мужчина сбежал из здания районного суда через окно.
Обновлено в 15:05
Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Обновлено в 16:28
Общество
Росстат констатировал убыль населения в стране
Отмечается, что число родившихся за указанный период 2019 года составило 600 тыс. человек, а умерших - 780 тыс. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о катастрофических потерях населения в стране.
Обновлено в 06:42
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Экономика
МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество
Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 10:58
Наука
Из-за увеличения дождей австралийские муравьи готовятся к Армагеддону
Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено в 15:25
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Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
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Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В мэрии Москвы вновь отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян
Как рассказала «МБХ медиа» одна из организаторов Татьяна Сухарева, вместо заявленного маршрута мэрия предложила провести акцию в Марьино.
Обновлено в 18:05
Гаджеты
«Яндекс» нашел способ следить за доходами пользователей
Патент, зарегистрированный «Яндексом», получил название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства».
Обновлено в 18:12
Технологии
«Билайн» начнёт продажу сим-карт с саморегистрацией по всей России
Мобильный оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») планирует запустить до конца лета продажу сим-карт с функцией саморегистрации на всей территории России.
Обновлено в 11:09
Футбол
БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".
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Политика
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
Вашингтон в среду объявил о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну С-400.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес
Лобода объявила в розыск танцора из Нижнего Новгорода
Известная певица Светлана Лобода выступила на стадионе "Нижний Новгород" 16 июля.
Обновлено в 14:15