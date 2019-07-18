Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.

с чего всё началось

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов. Он напомнил, что 60 российских дипломатов и члены их семей были высланы из США в апреле 2018 года.

Политика В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35 МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Футбол В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.

Общество Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Политика Зеленский объяснил появление на публике в плавках Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свое публичное поведение, вызвавшее осуждение, желанием быть ближе к людям.

Политика Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.

Общество Россияне не считают высшее образование важным фактором для достижения материального благополучия Согласно результатам опроса, за последние годы усилилось скептическое отношение населения к обязательному получению высшего образования как к основному инструменту достижения материального благополучия.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Политика Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.

Здоровье Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о том, как психологическое здоровье отражается на болезнях человека.

Политика Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.

Армия и оружие Врио Пентагона требует полного контроля над ядерным оружием России Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.

Политика Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.

Экономика ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».

Политика Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины» Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.

Происшествия В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Политика ДНР и ЛНР предложили Киеву срочно обменяться пленными Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву ускорить обмен пленными и обменяться по принципу «всех на всех».

Происшествия При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.

Музыка Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.