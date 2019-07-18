Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войнуГазета.Ru 02:25

Вашингтон развязал против российских дипломатов визовую войну, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, из-за этого страдают также и американские дипломаты в РФ. Он отметил, что Вашингтон ввел "систему разменов", предполагающую выдачу виз по принципу "око за око".
Читать в источнике
Обсудить18

Подробнее о событии

Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны

RT на русском06:26

Россия заявила о развязанной США визовой войне после ситуации с учителями

РБКвчера в 18:03

Антонов обвинил США в развязывании визовой войны против России

Газета.Ru02:45

Антонов заявил о развязанной США против России «визовой войне»

REGNUM00:33

Посол РФ в США: Вашингтон развязал против Москвы «визовую войну»

Московский Комсомолецвчера в 20:49

Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

ТАССвчера в 19:10

Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в развязывании «визовой войны»

Эхо Москвы04:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:14, Вашингтон
Футбол

«Локомотив» хочет купить хавбека сборной Перу Флореса

Перуанец Тапия не хочет переходить в «Локомотив».
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери

Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Политика

Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете

Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика

Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Спорт

Фрум объявлен победителем многодневной гонки «Вуэльта»-2011

Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе

«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка

Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Кино

HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»

Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Обновлено в 01:41
Политика

МИД Украины ответил на решение России по Донбассу

Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына

Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
Обновлено в 02:50
Экономика

В России резко выросло производство и потребление устриц

Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Происшествия

12 израильтян арестовали на Кипре по делу о групповом изнасиловании туристки

Двенадцать израильских туристов арестовали на популярном курорте Айя-Напа на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании туристки из Великобритании, сообщает телеканал Sky News в четверг.
Обновлено в 07:09
Гаджеты

В сети появилось видео с реальными макетами iPhone 11

Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото

Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Политика

Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом

Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.
Обновлено в 06:58
Общество

Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре

Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский сообщил об афере в сфере оборонного комплекса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.
Обновлено в 05:46
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
Политика

Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.
Обновлено в 06:14
Общество

Twitter удалил нецензурный твит, оскорбляющий народ России

Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Авто

Универсалы Golf Alltrack и Golf SportWagen отправлены в отставку

Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Электронная сигарета взорвалась во рту у россиянина в момент затяжки

Уточняется, что устройство взорвалось во рту 23-летнего россиянина в момент затяжки. Ему была оказана медицинская помощь.
Обновлено в 06:08
Политика

Зеленский устроил скандал с директором аэропорта Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский устроил разговор на повышенных тонах с директором аэропорта в Николаеве Федором Барной.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Главное