Вашингтон развязал против российских дипломатов визовую войну, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, из-за этого страдают также и американские дипломаты в РФ. Он отметил, что Вашингтон ввел "систему разменов", предполагающую выдачу виз по принципу "око за око".

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

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