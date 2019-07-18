Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.

с чего всё началось

В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал. Он напомнил, что в апреле 2018 года 60 российских дипломатов и члены их семей — всего около 200 человек — были высланы из США.

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

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