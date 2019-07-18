Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войнуРИА Новости 17:22
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал. Он напомнил, что в апреле 2018 года 60 российских дипломатов и члены их семей — всего около 200 человек — были высланы из США.
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с чего всё началось
Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.РИА Новости17:22
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Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Обновлено в 12:55
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Наука
Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео
Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Футбол
Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 года
Ариэль Красоски, агент защитника «Крыльев Советов» Агустина Рохеля, подтвердил информацию о скором переходе своего клиента в «Тулузу».
Обновлено в 18:04
Авто
В России начинается производство нового купе-кроссовера Renault Arkana
Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 17:52
Авто
Обновленный Hyundai Solaris рассекречен на фото
Китайские СМИ опубликовали первые фотографии рестайлингового бюджетника Hyundai Verna, известного в России под названием Solaris.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»
Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
В России представили паспорта будущего
Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
Обновлено в 16:36
Культура
На «Тавриде» началась неделя хип-хопа
Обновлено в 15:19
Политика
Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех»
Судьба моряков стала одной из главных тем переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.
Обновлено в 13:31
Политика
Лавров рассказал о возможном конфликте в Персидском заливе
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил о том, что любое "неосторожное движение" в Персидском заливе может привести к конфликту с разрушительными последствиями между США и Ираном.
Обновлено в 18:14
Политика
Конгресс США проголосовал против поставок оружия Эр-Рияду
Большинство в палате представителей США проголосовали за резолюцию, блокирующую решение американского лидера Дональда Трампа по поставкам оружия Саудовской Аравии.
Обновлено в 18:41
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 18:14
Политика
МИД: Москва и Токио обсуждают мирный договор, а не передачу островов
Москва не может подтвердить сообщения СМИ о том, что РФ якобы отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Курильских островов, страны обсуждают проблематику заключения мирного договора, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено 15 июля в 08:08
Авто
Первый шоурум Aurus откроется в Москве
Первый шоурум автомобилей Aurus откроется на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до конца июля текущего года.
Обновлено в 07:04
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Музыка
Теодор Курентзис выступит на сцене Мариинского театра
На сцене Мариинского театра в октябре выступит Теодор Курентзис и творческий коллектив MusicAeterna.
Обновлено в 13:03
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено в 14:02
Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку
Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36