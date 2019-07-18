Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

Происшествия Под Тверью отключили три энергоблока АЭС Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.

Политика Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

Политика Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по «Северному потоку-2» Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что правительство Дании выдаст разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" на своей территории.

Общество В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности.

Политика Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Происшествия Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Здоровье Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Политика Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

Политика Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Политика Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.

Политика Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.

Политика В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35 МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.

Политика Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия В Приморье в ДТП погибли шесть человек Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Транспорт Минтранс предложил штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам В Минтрансе России предложили штрафовать водителей за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам.

Происшествия Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.

Армия и оружие Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.

Космос ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».