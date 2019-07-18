Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войнуРИА Новости вчера в 17:22
Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.
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Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Политика
МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Число отравившихся в детском лагере в Крыму достигло 56
51 ребенок и пятеро вожатых госпитализированы из детского лагеря "Лучистый" в Крыму.
Обновлено вчера в 11:22
Финансы
Доллар подешевел в начале торгов до 62,84 рубля
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,84-62,89 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 10 копеек и составил 62,84 рубля.
Обновлено в 03:26
Политика
Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Самолет с детьми вылетел во Владивосток с задержкой на 12 часов
Самолет с детьми, направляющимися в детский центр «Океан», в четверг, 18 июля, вылетел из Москвы во Владивосток после задержки более 12 часов.
Обновлено в 01:03
Общество
Во Францию вернется аномальная жара
В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.
Обновлено в 00:07
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
Ковач нашел положительный момент в поражении «Баварии» от «Арсенала»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после поражения от «Арсенала» (1:2) в матче Международного кубка чемпионов остался доволен игрой мюнхенцев в атаке.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке
В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Авто
Опубликованы первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris
Снимки нового обновленного седана Hyundai Solaris появились в Сети. Первыми фото поделился китайский портал Autohome.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Кино
В Москве госпитализировали народного артиста Валерия Афанасьева
ИА «Ореанда-Новости» Народный артист России Валерий Афанасьев доставлен в столичную больницу с жалобами на боли в спине и повышение температуры тела.
Обновлено в 02:36
Гаджеты
«Яндекс» запатентовал способ определения доходов пользователей
Сегодня, 18 июля 2019 года, стало известно, что компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено в 03:13
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено вчера в 05:44
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
Обновлено в 03:52
Футбол
Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии
Отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17
«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
Обновлено вчера в 13:34
Космос
Для трех химически специфических звезд определены фундаментальные параметры и эволюционный статус
Некоторые звезды CP имеют более сильные магнитные поля, чем классические звезды A или B-типа, варьирующиеся от нескольких десятков гаусс до десятков килогаусс, и, следовательно, известны как магнитные химически специфические звезды (звезды Ap и Bp).
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Согласовано бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля, сообщила спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик после заседания в Минске.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
У НАТО готов ответ на выход России из ДРСМД, заявил Столтенберг
Взвешенный и эффективный ответ со стороны НАТО последует в случае окончательного выхода России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Университете Торонто (Канада).
Обновлено 16 июля в 00:39
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
Обновлено вчера в 10:02
Общество
«Росконтроль» нашел заменители молочного жира в творожной массе
Творожная масса «Дмитровский молочный завод» попала в список товаров с замечаниями из-за повышенного в два раза содержания дрожжей и плесеней.
Обновлено в 03:20