Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

Транспорт Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Политика МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.

Происшествия Число отравившихся в детском лагере в Крыму достигло 56 51 ребенок и пятеро вожатых госпитализированы из детского лагеря "Лучистый" в Крыму.

Финансы Доллар подешевел в начале торгов до 62,84 рубля Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,84-62,89 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 10 копеек и составил 62,84 рубля.

Политика Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.

Происшествия Самолет с детьми вылетел во Владивосток с задержкой на 12 часов Самолет с детьми, направляющимися в детский центр «Океан», в четверг, 18 июля, вылетел из Москвы во Владивосток после задержки более 12 часов.

Общество Во Францию вернется аномальная жара В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Футбол Ковач нашел положительный момент в поражении «Баварии» от «Арсенала» Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после поражения от «Арсенала» (1:2) в матче Международного кубка чемпионов остался доволен игрой мюнхенцев в атаке.

Авто Опубликованы первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris Снимки нового обновленного седана Hyundai Solaris появились в Сети. Первыми фото поделился китайский портал Autohome.

Происшествия Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.

Политика Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

Кино В Москве госпитализировали народного артиста Валерия Афанасьева ИА «Ореанда-Новости» Народный артист России Валерий Афанасьев доставлен в столичную больницу с жалобами на боли в спине и повышение температуры тела.

Гаджеты «Яндекс» запатентовал способ определения доходов пользователей Сегодня, 18 июля 2019 года, стало известно, что компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент.

Технологии «ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств «ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.

Энергетика Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти «Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Общество Роскачество проверило детские стиральные порошки Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.

Политика В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.

Футбол Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии Отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Политика Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.

Космос Для трех химически специфических звезд определены фундаментальные параметры и эволюционный статус Некоторые звезды CP имеют более сильные магнитные поля, чем классические звезды A или B-типа, варьирующиеся от нескольких десятков гаусс до десятков килогаусс, и, следовательно, известны как магнитные химически специфические звезды (звезды Ap и Bp).

Политика Согласовано бессрочное перемирие в Донбассе Контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля, сообщила спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик после заседания в Минске.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Армия и оружие У НАТО готов ответ на выход России из ДРСМД, заявил Столтенберг Взвешенный и эффективный ответ со стороны НАТО последует в случае окончательного выхода России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Университете Торонто (Канада).