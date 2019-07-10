Политика

Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с героизацией нацизмаРИА Новости вчера в 23:56

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма.
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"Мы никогда не должны забывать о том, за что совместно боролись наши народы в годы Второй мировой войны, память о жертвах нацизма должна навеки остаться в сердцах и умах грядущих поколений", - приводит слова Антонова журнал National Interest
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Российская газетавчера в 23:42

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Антонов призвал США присоединиться к борьбе с героизацией нацизма

RT на русском03:28

Посол России предложил США поддержать борьбу с героизацией нацизма

РБК02:00

Посол России в США призвал Вашингтон бороться с прославлением нацизма

Московский Комсомолецвчера в 22:10

Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма

Российская газетавчера в 23:42

Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с героизацией нацизма

РИА Новостивчера в 23:56

Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с нацизмом

Вести.Ru00:12

Антонов: США должны поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма

ТАССвчера в 21:28
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По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.
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Политика

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В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
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Обновлено в 02:41
Спорт

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Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
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Экономика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

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Наука

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Обновлено 08 июля в 13:41
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