с чего всё началось

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с героизацией нацизма

Футбол Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".

Наука В Роскосмосе представили беспилотный трактор Научное-производственное объединение (НПО) автоматики (входит в состав Роскосмоса) представило модель беспилотного трактора.

Происшествия В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.

Футбол В «Барселоне» задержали зарплаты из-за Гризманна Сотрудникам «Барселоны» выплатили заработную плату за июнь с трехдневной задержкой.

Общество В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе В некоторых российских регионах к концу лета ожидаются погодные аномалии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Единоборства Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом» Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».

Происшествия На Красной площади задержали митингующих крымских татар В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

Общество Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.

Политика Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.

Гаджеты Продажи Redmi Note 7 превысили 15 миллионов единиц Известный бренд Xiaomi объявил о продаже по всему миру более 15 миллионов смартфонов Redmi Note 7 в различных версиях.

Политика В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.

Происшествия В страшном ДТП на «Тавриде» погибли двое детей В аварии погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД, пишет РИА Новости (Крым).

Спорт Maybe обвинили в расистских оскорблениях Мидер PSG.LGD Лу Somnus丶M Яо обозвал родителей собеседника в Weibo, назвав их «иностранной лошадью и белой свиньёй», что является распространёнными расистскими оскорблениями в Китае.

Политика Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Армия и оружие Российская и сирийская авиация «утюжит» боевиков в Латакии Российская и сирийская авиация нанесла массированный удар по позициям исламистов в провинциях Латакия и Идлиб.

Происшествия Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Авто Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.

Политика Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.

Экономика Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.

Происшествия В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.

Общество Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».

Политика Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.