Армия и оружие
Антонов отверг обвинения Пентагона в «ядерных испытаниях»Известия вчера в 20:35
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном обвинения Пентагона в якобы проводимых РФ «ядерных испытаниях». «Вашингтону была обозначена наша позиция — мы считаем неприемлемыми голословные обвинения и категорически их отвергаем», — сказал дипломат ТАСС.
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Москва не обсуждает с Вашингтоном спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в пятницу корреспонденту ТАСС.ТАССвчера в 19:20
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Посол РФ в США: Москва не обсуждает с Вашингтоном возобновление ядерных испытаний
Вести.Ruвчера в 21:13
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
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