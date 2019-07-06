Москва не обсуждает с Вашингтоном спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в пятницу корреспонденту ТАСС.

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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном обвинения Пентагона в якобы проводимых РФ «ядерных испытаниях». «Вашингтону была обозначена наша позиция — мы считаем неприемлемыми голословные обвинения и категорически их отвергаем», — сказал дипломат ТАСС.

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