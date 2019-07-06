Армия и оружие

Антонов отверг обвинения Пентагона в «ядерных испытаниях»Известия вчера в 20:35

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном обвинения Пентагона в якобы проводимых РФ «ядерных испытаниях». «Вашингтону была обозначена наша позиция — мы считаем неприемлемыми голословные обвинения и категорически их отвергаем», — сказал дипломат ТАСС.
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Антонов: Россия не обсуждает с США спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях Москвы

Москва не обсуждает с Вашингтоном спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в пятницу корреспонденту ТАСС.
ТАССвчера в 19:20

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Россия заподозрила США в намерении возобновить ядерные испытания

Взгляд.рувчера в 20:32

Посол РФ в США: Москва не обсуждает с Вашингтоном возобновление ядерных испытаний

Вести.Ruвчера в 21:13

Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России

RT на русскомвчера в 19:28

Посол счел спекуляцией сообщения разведки США о ядерных испытаниях России

РБКвчера в 20:31

Посол отреагировал на спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях России

Газета.Ruвчера в 19:37

Антонов отверг обвинения Пентагона в «ядерных испытаниях»

Известиявчера в 20:35

Антонов: Россия не обсуждает с США спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях Москвы

ТАССвчера в 19:20
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей

Обновлено вчера в 03:39
Общество

Ученые опубликовали видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Политика

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Обновлено в 02:17
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Энергетика

«Нафтогаз»: Суд Англии заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream

В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов.
Обновлено вчера в 11:24
Спорт

В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине

Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 08:53
Финансы

Российские биржевые индексы снизились

Снижением российских биржевых индексов завершились торги 5 июля.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд

Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие

Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает

Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими

Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
Обновлено в 02:25
Общество

В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure

Обновлено в 02:50
Общество

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

Обновлено 03 июля в 12:14
Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено вчера в 05:31
Общество

Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка

На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.
Обновлено в 02:08
Авто

Составлен ТОП-5 наиболее популярных автомобилей для женской аудитории

Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Певец Кирилл Андреев изменил свою жизнь после трепанации черепа

Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин на востоке Москвы

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, перекрыты две из трех полос движения.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии

Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.
Обновлено в 02:48
Гаджеты

Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6

В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено вчера в 06:09
Футбол

Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит»

Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода.
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты

Обзор Fly Life Sky. Недорогой смартфон для повседневных задач

Встречайте, перед вами модель Life Sky.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия

В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров

Иркутская область, 6.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров, действовавших на затопленных территориях.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Обновлено вчера в 18:12
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