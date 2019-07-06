Армия и оружие
Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях РоссииRT на русском 19:28
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания. Однако, по его словам, подобные обвинения вызывают обеспокоенность.
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Москва не обсуждает с Вашингтоном спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в пятницу корреспонденту ТАСС.ТАСС19:20
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