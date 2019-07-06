Армия и оружие

Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях РоссииRT на русском 19:28

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания. Однако, по его словам, подобные обвинения вызывают обеспокоенность.
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Антонов: Россия не обсуждает с США спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях Москвы

Москва не обсуждает с Вашингтоном спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в пятницу корреспонденту ТАСС.
ТАСС19:20

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Посол счел спекуляцией сообщения разведки США о ядерных испытаниях России

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Газета.Ru19:37

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RT на русском19:28

Антонов: Россия не обсуждает с США спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях Москвы

ТАСС19:20
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Политика

Перехваченный в Гибралтаре танкер мог принадлежать российской компании

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Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
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Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
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Политика

Партия Порошенко подготовила петицию в ПАСЕ против возвращения России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» подготовила петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы против возвращения делегации России в ПАСЕ.
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Происшествия

Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
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Происшествия

Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

Обновлено в 17:19
Футбол

Хердур Магнуссон: «Самое главное, что никто из игроков ЦСКА не получил травмы перед стартом нового сезона»

Самое главное, что никто не получил травмы в этих матчах, и теперь остается всего неделя до старта нового сезона, в котором мы постараемся показать себя с лучшей стороны, — сказал Магнуссон.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии

Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве

Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:32
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено в 10:57
Общество

Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании

Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Обновлено в 21:30
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.
Обновлено в 20:16
Авто

В России доступен Kia Sportage в новой комплектации

Обновлено в 13:25
Происшествия

«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева

«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки

Обновлено 03 июля в 19:10
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Четыре землетрясения произошли в Тихом океане у берегов Камчатки

Обновлено в 20:55
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
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Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа

Обновлено в 11:30
Гаджеты

Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Возбуждено второе уголовное дело по статье о криминальных авторитетах

«По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ», – приводит ТАСС слова Волк.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
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Найдена связь между количеством любовников и зависимостью от смартфона

Ученые из Великобритании и США провели опрос среди студентов и выяснили, что между количеством сексуальных партнеров и увлеченностью смартфоном есть взаимосвязь.
Обновлено в 08:04
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
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Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы

Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.
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Финансы

В НБУ заявили о росте международных резервов Украины

Как поясняет Нацбанк Украины рост резервов связан с размещением еврооблигаций и покупкой валюты на международном рынке.
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Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
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Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено в 21:26
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