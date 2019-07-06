Москва не обсуждает с Вашингтоном спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в пятницу корреспонденту ТАСС.

с чего всё началось

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания. Однако, по его словам, подобные обвинения вызывают обеспокоенность.

Энергетика «Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе» Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Политика Партия Порошенко подготовила петицию в ПАСЕ против возвращения России Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» подготовила петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы против возвращения делегации России в ПАСЕ.

Происшествия Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Футбол Хердур Магнуссон: «Самое главное, что никто из игроков ЦСКА не получил травмы перед стартом нового сезона» Самое главное, что никто не получил травмы в этих матчах, и теперь остается всего неделя до старта нового сезона, в котором мы постараемся показать себя с лучшей стороны, — сказал Магнуссон.

Происшествия Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники.

Общество Психологи рассказали, как быть счастливым Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.

Общество Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.

Общество В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25% Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.

Происшествия «Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева «Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.

Политика США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля» Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).

Общество У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Гаджеты Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.

Происшествия Возбуждено второе уголовное дело по статье о криминальных авторитетах «По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ», – приводит ТАСС слова Волк.

Технологии Найдена связь между количеством любовников и зависимостью от смартфона Ученые из Великобритании и США провели опрос среди студентов и выяснили, что между количеством сексуальных партнеров и увлеченностью смартфоном есть взаимосвязь.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения «Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.

Политика Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.

Финансы В НБУ заявили о росте международных резервов Украины Как поясняет Нацбанк Украины рост резервов связан с размещением еврооблигаций и покупкой валюты на международном рынке.

Авто В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей» «Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.