Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-IIIRT на русском 11:39

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). «Я просто хотел бы сказать, что это не является предметом договора», — приводит его слова ТАСС.

Политика Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.

Происшествия В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов «35-летний уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», — сообщили в ФСБ.

Политика Порошенко предложил Зеленскому новое время для дебатов 19 апреля Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Политика В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео «В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности в контексте событий в Венесуэле», — рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

Хоккей Скаут НХЛ: у Подколзина есть всё необходимое, чтобы стать звездой Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал составленный список фаворитов драфта среди игроков из Европы, где российский нападающий Василий Подколзин занял вторую строчку.

Шоу-бизнес Расставшаяся с мужем Водонаева завела роман с бортпроводником Только-только расставшись с мужем Алексеем Косинусом, телеведущая Алена Водонаева нашла себе нового избранника.

Происшествия Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.

Политика Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.

Политика Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2 Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.

Авто Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.

Музыка Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.

Футбол Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова» Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Политика В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.

Энергетика Минфин предупредил о повышении пошлин на экспорт нефти из России Экспортная пошлина на нефть из России с 1 мая 2019 года вырастет на $7,2 - до $104,6 за тонну, передает РИА "Новости" со ссылкой на расчеты российского Минфина.

Общество Суд приостановил рассмотрение дела об отравлениях в детсадах Москвы Только что Мещанский суд Москвы своим определением приостановил рассмотрение 1 коллективного иска по массовому отравлению детей в детских садах Москвы до рассмотрения уголовного дела.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Технологии Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.

Авто Новый Kia Cerato уже производят на «Автоторе» Калининградский завод «Автотор» приступил к выпуску Kia Cerato 3-го поколения в режиме полного цикла (CKD): сварка-окраска-сборка.

Происшествия В ХМАО нашли двух детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды Мать оставляла двоих детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды в городе Мегион (ХМАО), возбуждены два уголовных дела, сообщает в понедельник местный отдел МВД.

Происшествия За распространение видео теракта в мечети под суд пошли шесть человек В Новой Зеландии шесть человек предстанут перед судом по обвинению в распространении видео теракта в мечети, в результате которого погибли 50 человек.

Авто Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.

Политика NYT: Порошенко довел выборы до сюрреализма Предвыборная гонка на Украине приняла "сюрреалистический оборот" после того, президент Украины Петр Порошенко провел одиночные дебаты с пустой трибуной, за которой должен был находиться его соперник и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, пишет The New York Times.

Здоровье Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут «Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.

Авто Автомобили Ravon хотят собирать в России Компания GM Uzbekistan договорилась в заводом Derways о сборке автомобилей Ravon.

Шоу-бизнес Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.

Политика Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.