Политика

Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-IIIRT на русском 11:39

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). «Я просто хотел бы сказать, что это не является предметом договора», — приводит его слова ТАСС.
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Антонов заявил, что новое стратегическое оружие РФ не подпадает под ограничения ДСНВ

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В США назвали СНВ заложником внутренней политики Вашингтона

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Россия ответила на обвинение в нарушении еще одного договора о вооружениях

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Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
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Происшествия

Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился

Ранее сообщилось, что в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар.
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Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

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Новейшая медтехника поступила в сирийскую провинцию Алеппо

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В «Автодоре» объявлено о повышении стоимости проезда по платным дорогам.
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После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

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Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
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Савченко после освобождения обратилась к народу Украины

Обновлено в 19:18
Политика

Порошенко предложил Зеленскому другое время для дебатов на стадионе

Зеленский предложил 19 апреля стадион "Олимпийский" в 19:00, в штабе Порошенко снова пытаются навязать свои условия Президент Украины Петр Порошенко снова выступил с очередным предложением в адрес комика Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:31
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«ВКонтакте» защитит поклонников «Игры престолов» от спойлеров

Обновлено в 05:15
Общество

В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»

В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Шоу-бизнес

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено вчера в 05:06
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 16:00
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 22:30
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Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Политика

В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО

Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
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Политика

В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве

Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено в 06:28
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:36
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Младший сын Газманова похвалился авто за 15 миллионов

Новая покупка раздосадовала его подписчиков На днях сын Олега Газманова от первого брака Родион поделился с подписчиками своей страницы в "Инстаграме" семейной фотографией.
Обновлено в 07:46
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Политика

Посла Франции возмутили слова журналиста из Украины о соборе Нотр-Дам

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 21:45
Происшествия

Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено в 22:39
Армия и оружие

Швеция не смогла доделать истребители, «превосходящие» российские

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон ранее говорил, что Gripen E будут способны бороться с российскими истребителями серии Су.
Обновлено в 10:10
Политика

NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа

Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 20:09
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
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