Футбол

Антонио Валенсия вернется в ЭквадорСпорт-Экспресс 02:43

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия продолжит карьеру на родине. Игрок подписал контракт с действующим чемпионом Эквадора ЛДУ. Официально об этом будет объявлено после Кубка Америки, но сам футболист уже подтвердил информацию.
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