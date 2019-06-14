Футбол
Антонио Валенсия вернется в ЭквадорСпорт-Экспресс 02:43
Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия продолжит карьеру на родине. Игрок подписал контракт с действующим чемпионом Эквадора ЛДУ. Официально об этом будет объявлено после Кубка Америки, но сам футболист уже подтвердил информацию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:26, Вашингтон
Политика
Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА
Обновлено в 11:26
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Футбол
Бывший физиотерапевт «Ливерпуля» и «Реала» перешел в «Зенит»
Ледесма в 2002 году начал профессиональную карьеру в испанской «Эстремадуре» в качестве физиотерапевта.
Обновлено в 12:13
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Рубина»
Защитник Игорь Калинин перешёл из казанского «Рубина» в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным
Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт с базами персональных данных 900 тысяч клиентов российских банков
Как сообщили в ведомстве 14 июня, на ресурсе «были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков».
Обновлено в 12:12
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Общество
Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой
Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Общество
В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком
Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено в 00:38
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Общество
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Спорт
Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций
Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.
Обновлено в 09:17
Общество
Школьников избавят от тяжелых рюкзаков с учебниками
Предполагается, что уже через пять лет российские школьники не будут носить тяжелые ранцы, для этого могут оборудовать индивидуальные шкафчики.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Наука
Выявлена причина уплотнения стенок артерий и возможное лечение
Обновлено в 04:40
Технологии
Звёздам не скрыть обман: Алгоритмы Adobe Photoshop научились находить отредактированные снимки
Как сообщается, в тестах Adobe алгоритм распознал 99% отредактированных снимков.
Обновлено в 11:54
Экономика
Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию
Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Обновлено в 11:40
Политика
Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
Обновлено в 11:54
Политика
Минкульт Украины исключил Федора Добронравова из «черного списка»
В обновленном перечне отсутствует звезда «Сватов» Федор Добронравов. Напомним, конфликт актера с Украиной начался в 2017 году.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47