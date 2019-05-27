Футбол
Антонио Конте в ближайшие дни станет главным тренером «Интера»Еженедельник Футбол 04:10
На этой неделе «Интер» сообщит о назначении Антонио Конте новым главным тренером. Объявление может произойти уже в среду, если «черно-синие» успеют расстаться с Лучано Спаллетти к этому времени.
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Конте возглавит «Интер» в ближайшие дни. За три года он заработает 36 млн евро
Sports.ruвчера в 22:40
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
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