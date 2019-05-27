Футбол

Антонио Конте в ближайшие дни станет главным тренером «Интера»Еженедельник Футбол 04:10

На этой неделе «Интер» сообщит о назначении Антонио Конте новым главным тренером. Объявление может произойти уже в среду, если «черно-синие» успеют расстаться с Лучано Спаллетти к этому времени.
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29 мая «Интер» объявит о назначении Конте главным тренером

Sport24.ru04:32

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Советский спорт03:29

Источник: Конте подпишет контракт с «Интером» на следующей неделе

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СМИ: 29 мая Конте подпишет трехлетний контракт с «Интером»

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Тренером «Интера» станет Конте с зарплатой в €12 млн

Газета.Ruвчера в 21:45

Конте назначат главным тренером «Интера» на этой неделе

Sport.ru05:29

Конте возглавит «Интер» в ближайшие дни. За три года он заработает 36 млн евро

Sports.ruвчера в 22:40
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
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В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем

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После скандала с голосованием за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение признать победителями детского песенного конкурса всех финалистов.
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На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»

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Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Рому», с которой добился наибольших успехов. Тренировал петербургский «Зенит», с которым выиграл два чемпионата России.
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