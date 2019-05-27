Футбол
Антонио Конте в ближайшие дни станет главным тренером «Интера»Еженедельник Футбол 04:10
На этой неделе «Интер» сообщит о назначении Антонио Конте новым главным тренером. Объявление может произойти уже в среду, если «черно-синие» успеют расстаться с Лучано Спаллетти к этому времени.
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Конте возглавит «Интер» в ближайшие дни. За три года он заработает 36 млн евро
Sports.ruвчера в 22:40
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
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В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
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Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
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За три минуты до конца основного времени встречи главный тренер сборной Канады Аллен Виньо снял вратаря, кленовые листья провели остаток матча вшестером, но забить не смогли, и финал завершился победой финской команды со счетом 3:1. Напомним, что в полуфинале мирового первенства сборная Финляндии обыграла сборную России, оставив команду Ильи Воробьева без финала чемпионата мира.
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На месте строительства гоночной трассы под Петербургом упали леса
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Актер студии «Квартал 95» захотел попасть в Раду
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В Финском заливе серфер попал под «Метеор»
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Обновлено в 05:37
Происшествия
В Германии осудили членов «шариатской полиции»
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Обновлено в 09:49
Хоккей
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Политика
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Авто
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Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
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По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Политика
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Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.
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Футболист Эрнандес покинет ЦСКА
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