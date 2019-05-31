Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»REGNUM 01:56
Миланский «Интер» объявил о назначении Антонио Конте новым главным тренером команды. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба. Ранее сообщалось, что клуб подпишет контракт со специалистом на три сезона, в течение которых Конте заработает €12 млн.
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