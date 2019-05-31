Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»REGNUM 01:56

Миланский «Интер» объявил о назначении Антонио Конте новым главным тренером команды. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба. Ранее сообщалось, что клуб подпишет контракт со специалистом на три сезона, в течение которых Конте заработает €12 млн.
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«Интер» объявил о назначении Конте на должность главного тренера

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Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
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Массовая драка произошла в университете Владикавказа

В Горском аграрном университете в Северной Осетии произошла массовая драка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МВД.
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Один из двух автомобилей после ДТП в Одинцовском районе Подмосковья вылетела на обочину и сбил трех стоявших там пешеходов.
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