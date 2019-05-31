Футбол

Конте назначен главным тренером «Интера»Евро-футбол.ру 01:08

49-летний специалист Антонио Конте назначен главным тренером миланского "Интера", рапортует пресс-служба клуба.
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Конте объяснил, почему решил принять предложение «Интера»

ProstoProSport01:26

«Интер» объявил о назначении Конте на должность главного тренера

Советский спорт00:52

Конте объяснил, почему согласился возглавить «Интер»

Sport24.ru01:29

Марко Матерацци: «Надеюсь, у Конте получится завоевать сердца болельщиков „Интера“»

Матч ТВ14:53

Конте – об «Интере»: я очень взволнован, начинается новая глава жизни

Чемпионат01:02

Конте сообщил, почему выбрал «Интер»

Спорт-Экспресс00:37

Бывший тренер «Челси» и «Ювентуса» заменил Спаллетти в «Интере»

Sport.ru01:43
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Обновлено в 09:51
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Авто

Renault объявила о начале продаж нового Renault Clio

Французский автопроизводитель представил официальные фотоснимки своего совершенно нового хэтчбека Clio в честь европейского старта продаж автомобиля.
Обновлено в 09:53
Общество

«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено в 11:06
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено в 10:35
Хоккей

НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием Кузнецова

"Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым // Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"
Обновлено в 10:42
Происшествия

В посольстве выясняют, пострадали ли россияне при стрельбе в США

Консульский отдел посольства России в США выясняет, пострадали ли российские граждане в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 21:25
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Политика

Зеленский показал фотографии президентской тренировки

Глава Украины Владимир Зеленский сфотографировался во время тренировки в спортзале администрации президента.
Обновлено в 04:30
Политика

Трамп лишил Индию торговых преференций

Президент США Дональд Трамп принял решение лишить Индию ряда преференций в сфере торговли.
Обновлено в 22:27
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено в 19:57
Гаджеты

Apple решила отказаться от iTunes

Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.
Обновлено в 18:04
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Юлия Барановская изменилась до неузнаваемости

Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Николай Басков признался, что в компании Игоря Крутого и Льва Лещенко не считает себя ни великим, ни обеспеченным

Обновлено в 10:39
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

В Московской области правоохранительные органы задержали главу Раменского района Андрея Кулакова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Свыше 9 тыс. га леса охвачено огнем в регионах России

Почти 30 контролируемых лесных пожаров на площади более 9 тыс. га зарегистрировано в регионах РФ в субботу.
Обновлено в 20:09
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено в 14:20
Футбол

Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболу

В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Экономика

Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту

Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Политика

Команда Зеленского призывает к отмене закона об украинском языке

Брат первого помощника главы Украины Владимира Зеленского и совладелец «Квартала 95» Борис Шефир высказался в пользу отмены закона об украинском языке в стране.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, как избавилась от алкогольной зависимости

Лариса Гузеева рассказала о пагубной привычке, едва не стоившей ей жизни и карьеры. Первый муж актрисы страдал от наркотической зависимости.
Обновлено в 20:00
Политика

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:59
Спорт

Волейболисты сборной России уступили Франции в матче Лиги наций

В дебютном матче на турнире россияне уступили команде Франции.
Обновлено в 17:15
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов

Обновлено в 09:15
Футбол

Лёв не исключил, что Мюллер вернётся в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что хавбек "Баварии" Томас Мюллер ещё может вернуться в национальную команду.
Обновлено в 18:30
Политика

Путин: Монополист в сфере ИИ станет властелином мира

Сегодня продолжается борьба за технологическое лидерство в мире, а скорость создания новых технологий «растет в геометрической прогрессии», добавил российский президент.
Обновлено вчера в 11:47
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
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