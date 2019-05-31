Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»REGNUM 01:56

Миланский «Интер» объявил о назначении Антонио Конте новым главным тренером команды. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба. Ранее сообщалось, что клуб подпишет контракт со специалистом на три сезона, в течение которых Конте заработает €12 млн.
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«Интер» объявил о назначении Конте на должность главного тренера

Советский спорт00:52

Бывший тренер «Челси» и «Ювентуса» заменил Спаллетти в «Интере»

Sport.ru01:43

Конте объяснил, почему решил принять предложение «Интера»

ProstoProSport01:26

Антонио Конте: «Выбрал „Интер“, потому что у клуба большие амбиции»

Матч ТВ01:25

Конте – об «Интере»: я очень взволнован, начинается новая глава жизни

Чемпионат01:02

Конте сообщил, почему выбрал «Интер»

Спорт-Экспресс00:37

Конте объяснил, почему согласился возглавить «Интер»

Sport24.ru01:29
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 31 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Обновлено в 06:01
Политика

Ракета «Союз-5» будет дешевле американских аналогов, заявил Рогозин

Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" будет нацелена на захват коммерческого рынка, Россия с ней сможет "пободаться" со Штатами, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:19
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика

Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата

Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Политика

Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме

В суде гособвинение попросило отправить подсудимого на лечение после того, как психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство, не позволявшее осознавать опасность своих действий и руководить ими.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.
Обновлено в 05:41
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Футбол

Реднапп: есть предчувствие, что Лигу чемпионов выиграет «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп высказал мнение, что «шпоры» обыграют «Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна

Обновлено вчера в 20:38
Футбол

Пирло назвал причины отказа «Манчестер Сити» и «Челси»

Именитый в прошлом полузащитник "скуадра адзурры" и ряда итальянских коллективов Андреа Пирло поведал о том, что имел возможность перебраться в стан "Челси" и "Манчестер Сити", но сделки срывались.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Новосибирский депутат оскорбил мешавшего ему проехать инспектора

Угрозами и оскорблением завершился разговор депутата Законодательного собрания Новосибирской области с инспектором ДПС, который составлял протокол на другого водителя.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Савченко назвала Порошенко заказчиком подрыва военных складов

Пожар на складах боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области в марте 2017 года был организован по личному приказу бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:58
Кино

Съемки сериала «Ведьмак» завершены

Обновлено в 04:51
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено в 04:31
Авто

Показано видео первого Haval H7 российской сборки

Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Политика

Совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир: «Квоты и запреты — это плохо» (Детектор медиа, Украина) (Детектор медиа)

«Детектор медиа» пообщался с двумя совладельцами группы «Квартал 95», которые остались управлять бизнесом — Андреем Яковлевым и Борисом Шефиром.
Обновлено в 05:11
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»

В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Космос

Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов

Роскосмос объявил о новом наборе в российский отряд космонавтов, сообщил в пятницу журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:11
Финансы

Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая

Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Обновлено в 06:00
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Гаджеты

HP представил первый в мире лазерный принтер без картриджа

Обновлено вчера в 15:43
Общество

В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге

Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
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