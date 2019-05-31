Антонио Конте стал главным тренером «Интера»REGNUM 01:56

Миланский «Интер» объявил о назначении Антонио Конте новым главным тренером команды. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба. Ранее сообщалось, что клуб подпишет контракт со специалистом на три сезона, в течение которых Конте заработает €12 млн.

Политика Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата.

Экономика Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7% Чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% - до 409 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Экономика Bloomberg: биткоин признан бесполезным На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.

Политика ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа о падении уровня доверия к Путину, говорил в четверг, 30 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Общество В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку» Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Политика Россия расширит черный список представителей ЕС Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Происшествия В Мурино загорелся двухэтажный частный дом По данным пресс-службы регионального управления МЧС, горит двухэтажный частный дом №7 по Парковой улице размером 10 на 15 метров.

Политика Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17 Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Армия и оружие США рассекретили «самолет Судного дня» США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.

Происшествия Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

Интернет Google Maps расскажет пользователям о лучших блюдах в ресторанах Разработчики популярного картографического сервиса Google Maps анонсировали новую функцию, которая наверняка пригодится путешественникам — теперь приложение "Гугл Карты" умеет рекомендовать лучшие блюда в том или ином заведении общественного питания.

Футбол Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести» Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Теннис Мугуруса обыграла Свитолину в третьем круге «Ролан Гаррос» В 1/8 финала Ролан Гаррос Мугуруса сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) Полина Херцог (Словакия).

Общество ФСБ изымает документы в Минприроды Алтайского края Рослесхоз и ФСБ выявили значительное количество нарушений лесного законодательства, совершенных в лесах на территории Алтайского края.

Кино Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом» Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.

Футбол «Реал» подготовил окончательное предложение по Азару Мадридский «Реал» сегодня, 30 мая, сделаем финальное предложение «Челси» по трансферу полузащитника Эдена Азара, сообщает AS.

Общество Калви подал прошение в СКР о возможности участия в ПМЭФ Адвокаты основателя Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, находящегося под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве, обратились в Следственный комитет РФ с просьбой разрешить ему принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Общество Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.

Происшествия Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Общество Законы июня освободят россиян от роуминга Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».