Футбол
Антон Зиньковский: «„Крылья Советов“ сумели реализовать свои шансы»Матч ТВ 00:59
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
|19′
Джано Ананидзе
Антон Миранчук
|23′
Игорь Денисов
|49′
Антон Миранчук
|54′
|55′
Агустин Рохель
Соломон Кверквелия
|55′
|56′
Агустин Рохель
Гильерме
|57′
|62′
Джано Ананидзе
Георгий Зотов
Михаил Лысов
Федор Смолов
|63′
Антон Миранчук
|65′
|69′
Рамиль Шейдаев
Игорь Денисов
|73′
Эдер
|77′
Алексей Миранчук
|84′
|85′
Пол Антон
Артем Тимофеев
|90′
Рамиль Шейдаев
Антон Зиньковский
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
5
Хёведес
9
Смолов
11
Миранчук
2 ×
6
Баринов
59
Миранчук
27
Денисов
8
Фарфан
24
Эдер
1
Рыжиков
49
Шишкин
44
Чичерин
90
Бурлак
18
Рохель
2
Полуяхтов
19
Самедов
40
Тимофеев
15
Зотов
99
Канунников
70
Зиньковский
Крылья Советов
Расстановка 5‑3‑2
«Локомотив» больше владел преимуществом, но до особо опасных моментов дело не доходило. «Крылья Советов» же сумели все свои шансы реализовать, — сказала Зиньковский в эфире телеканала «Матч ТВ».
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