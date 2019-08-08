Футбол
Антон Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи»РИА Новости 08:35
Ранее 28-летний футболист выступал за петербургский "Зенит", в который перешел в декабре 2017 года из "Тосно" (Ленинградская область). В составе "Зенита" Заболотный стал чемпионом России, провел 44 матча и забил четыре мяча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Вашингтон
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
Обновлено в 18:36
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович объявила, что ждет третьего ребенка
Напомним, что Милла Йовович родилась в Киеве в семье актрисы Галины Логиновой.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Уголовное дело против ФБК вызывает у юристов множество вопросов
Следственный комитет России (СКР) в четверг заблокировал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и региональных штабов Алексея Навального в связи с расследованием дела об отмывании денег.
Обновлено в 17:35
Футбол
Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Киргизии начался второй штурм резиденции экс-президента Атамбаева
Сотрудники правоохранительных органов начали новый, уже второй штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.
Обновлено в 07:15
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Экономика
Черный хлеб резко подорожал в России
Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.
Обновлено в 06:23
Политика
Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено в 15:45
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
В Калининграде нашли мертвым сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району. Об этом 8 августа сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Космос
Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме
По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Культура
В Таллине открывается международный музыкальный фестиваль «Биргитта»
Международный музыкальный фестиваль "Биргитта" открывается в пятницу в эстонской столице, обещая собрать небывалое для последних лет число зрителей.
Обновлено в 17:23
Футбол
BBC: «Манчестер Сити» арендует экс-вратаря сборной Англии Карсона
Как сообщает BBC, манкунианский клуб договорился об аренде 33-летнего футболиста.
Обновлено в 04:37
Политика
Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле
Обновлено в 10:19
Гаджеты
Компания Xiaomi создала уникальный карманный принтер
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Футбол
Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»
Обновлено в 03:55
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика
Жители России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов
Жители удаленных и малонаселенных пунктов России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов.
Обновлено в 01:29
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено в 18:11