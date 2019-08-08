Футбол

Антон Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи»РИА Новости 08:35

Ранее 28-летний футболист выступал за петербургский "Зенит", в который перешел в декабре 2017 года из "Тосно" (Ленинградская область). В составе "Зенита" Заболотный стал чемпионом России, провел 44 матча и забил четыре мяча.
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