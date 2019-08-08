Ранее 28-летний футболист выступал за петербургский "Зенит", в который перешел в декабре 2017 года из "Тосно" (Ленинградская область). В составе "Зенита" Заболотный стал чемпионом России, провел 44 матча и забил четыре мяча.

Антон Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи»

Спорт день за днем

Политика Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.

Происшествия Уголовное дело против ФБК вызывает у юристов множество вопросов Следственный комитет России (СКР) в четверг заблокировал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и региональных штабов Алексея Навального в связи с расследованием дела об отмывании денег.

Футбол Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.

Происшествия В Киргизии начался второй штурм резиденции экс-президента Атамбаева Сотрудники правоохранительных органов начали новый, уже второй штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.

Политика Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.

Экономика Черный хлеб резко подорожал в России Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.

Политика Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

Политика В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.

Происшествия В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым В Калининграде нашли мертвым сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району. Об этом 8 августа сообщает ТАСС.

Армия и оружие СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Культура В Таллине открывается международный музыкальный фестиваль «Биргитта» Международный музыкальный фестиваль "Биргитта" открывается в пятницу в эстонской столице, обещая собрать небывалое для последних лет число зрителей.

Армия и оружие В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95 Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.

Общество Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.

Экономика Жители России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов Жители удаленных и малонаселенных пунктов России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов.