Футбол
Антон Заболотный отказался уходить из «Зенита»Невские Новости 12:29
Футболисту накануне поступило хорошее предложение от другого клуба, но он от него отказался. По словам Медведева, Заболотный сказал, что пока не готов покидать «Зенит». Нападающий остается в расположении петербургского клуба, но тренироваться и играть будет за дубль «Зенита».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:12, Вашингтон
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В Москве зафиксировали рекордный спрос на новостройки
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Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17
«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
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Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Экономика
Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны
Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено в 17:24
Кино
Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь»
Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.
Обновлено в 03:27
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В Госдуме оценили заявление Турчинова по Крымскому мосту
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты "Нептун" могут за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено 15 июля в 10:48
Финансы
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Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
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Роскачество дало советы по выбору арбузов
Эксперты Роскачества перечислили рекомендации по выбору арбуза. В первую очередь в ведомстве посоветовали определиться с местом покупки.
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Происшествия
В Орловской области при пожаре погибли трое детей
Обновлено в 10:30
Происшествия
Турецких дипломатов атаковали в Ираке
В иракском Эрбиле неизвестный открыл огонь в ресторане, в котором в этот момент были сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 09:36
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Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции
В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
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Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
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Обновлено вчера в 15:58
Экономика
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Обновлено в 13:55
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Представлен «неубиваемый» смартфон Doogee S90 Pro
Обновлено в 07:59