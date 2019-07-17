Футболисту накануне поступило хорошее предложение от другого клуба, но он от него отказался. По словам Медведева, Заболотный сказал, что пока не готов покидать «Зенит». Нападающий остается в расположении петербургского клуба, но тренироваться и играть будет за дубль «Зенита».

Политика Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Политика Антонов заявил о развязывании США визовой войны Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.

Общество В Москве зафиксировали рекордный спрос на новостройки В Москве в преддверии перехода на новую схему финансирования долевого строительства рекордно увеличился спрос на новостройки, сообщается на сайте столичного управления Росреестра.

Армия и оружие Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.

Политика Мэй поспорила с Путиным в финальной речи Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.

Футбол Кубок Африки. Нигерия обыграла Тунис в матче за третье место Нигерия обыграла Тунис в матче за третье место Кубка Африки со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Одион Игало на 3-й минуте.

Финансы Коррекция курса рубля «затягивается» Сегодня, 17 июля, для рубля ожидается достаточно напряжённый день.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Общество Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Происшествия Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.

Кино Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь» Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.

Армия и оружие В Госдуме оценили заявление Турчинова по Крымскому мосту Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты "Нептун" могут за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Происшествия Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.

Общество Роскачество дало советы по выбору арбузов Эксперты Роскачества перечислили рекомендации по выбору арбуза. В первую очередь в ведомстве посоветовали определиться с местом покупки.

Происшествия Турецких дипломатов атаковали в Ираке В иракском Эрбиле неизвестный открыл огонь в ресторане, в котором в этот момент были сотрудники турецкого консульства.

Политика Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Политика Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.