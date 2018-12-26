Экономика

Антон Силуанов считает ВСМ Москва-Казань экономически неэффективной
Коммерсантъ Нижний Новгород
05:59

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что строить высокоскоростную магистраль Москва – Нижний Новгород – Казань экономически нецелесообразно. Он сообщил, что скептически относится к данному проекту.
Коммерсантъ Нижний Новгород05:59
Антон Силуанов
Между Москвой и Питером — я еще понимаю. Даже есть оценки специалистов, где такие проекты могут быть выгодны и могут окупать текущее содержание. Но поскольку между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение, по времени все равно авиасообщение будет быстрее, чем высокоскоростной поезд.
— Антон Силуанов, российский экономистLenta.ru 07:42
с чего всё началось

Силуанов скептически относится к проекту высокоскоростной магистрали Москва - Казань

Экономическая целесообразность реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань фактически отсутствует, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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