с чего всё началось

Между Москвой и Питером — я еще понимаю. Даже есть оценки специалистов, где такие проекты могут быть выгодны и могут окупать текущее содержание. Но поскольку между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение, по времени все равно авиасообщение будет быстрее, чем высокоскоростной поезд.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что строить высокоскоростную магистраль Москва – Нижний Новгород – Казань экономически нецелесообразно. Он сообщил, что скептически относится к данному проекту.

Политика Политика Военные предприятия Украины попали в список санкций России Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.

Общество Общество Сенатор Клишас ответил на расследование Навального Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Происшествия Происшествия Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.

Политика Политика Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались почти четыре часа Беседа, которая проходила в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов, продолжалась почти четыре часа, сообщает корреспондент ТАСС.

Политика Политика Медведев расширил санкции против Украины Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.

Политика Политика Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1 Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.

Происшествия Происшествия Суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по обвинению в злоупотреблениях полномочиями на сумму свыше 30 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Происшествия В Дагестане после обрушения моста возбудили дело По факту обрушения моста уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Спорт Спорт Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

Происшествия Происшествия Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.

Политика Политика Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.

Политика Политика В Кремле прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд урегулирует ситуацию вокруг нашумевшей поездки детей брянских чиновников в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Общество Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевёл из собственных средств благотворительному фонду имени Андрея Карлова 450 тыс. рублей, что компенсирует затраты на поездку детей чиновников в турецкий Демре.

Происшествия Происшествия Ученые назвали причину оползня, перекрывшего реку в Хабаровском крае Ученые назвали вероятную причину оползня, который перекрыл реку Бурея в Хабаровском крае.

Происшествия Происшествия Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

Политика Политика Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале

Авто Авто Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Происшествия Происшествия В Москве таксист протащил инспектора ДПС 50 метров по проезжей части В Москве таксист зажал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге, сообщает сайт столичного управления Следственного комитета РФ.

Кино Кино Кевин Спейси записал обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда

Общество Общество Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Происшествия Происшествия Сфотографировать место обрушения сопки в Хабаровском крае не удалось Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в реку Бурея в 73 километрах от поселка Чекунда обрушилась часть сопки, одна из возможных причин - падение метеорита.

Происшествия Происшествия У подорвавшегося на боеприпасе российского полицейского нашли арсенал

Происшествия Происшествия В Москве у родителей юных футболистов украли около миллиарда рублей В Москве задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет, которых подозревают в мошенничестве с общей суммой ущерба около миллиарда рублей, передает "Советский спорт".

Политика Политика Силуанов заявил об утрате в России доверия к Белоруссии Белоруссия периодически нарушает таможенный режим с Россией, заполняя российский рынок санкционными продуктами и низкокачественными сигаретами, и поэтому доверие Москвы к Минску подорвано.

Общество Общество Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Политика Политика В сети обратили внимание на реакцию Путина на слова Лукашенко В сети обратили внимание на реакцию президента России Владимира Путина, которую тот проявил, слушая своего белорусского коллегу Александра Лукашенко во время переговоров.

Общество Общество Британская журналистка рассказала о «волшебном» путешествии по России Журналистка The Sunday Times Magazine Кэти Гласс отправилась из Москвы в Пекин на поезде и поделилась впечатлениями от путешествия по России в твиттере.