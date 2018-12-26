с чего всё началось

Между Москвой и Питером — я еще понимаю. Даже есть оценки специалистов, где такие проекты могут быть выгодны и могут окупать текущее содержание. Но поскольку между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение, по времени все равно авиасообщение будет быстрее, чем высокоскоростной поезд.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что строить высокоскоростную магистраль Москва – Нижний Новгород – Казань экономически нецелесообразно. Он сообщил, что скептически относится к данному проекту.

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