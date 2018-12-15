Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на поведение проверок их деятельности контролирующими органами, заявил заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов в субботу.

с чего всё началось

Поэтому, мне кажется, что для того чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес.

Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на проверки их деятельности контролирующими органами, заявил зампредседателя правительства, глава Минфина Антон Силуанов.

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