Экономика
Антон Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых
Антон Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятыхКоммерсантъ06:13
Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на проверки их деятельности контролирующими органами, заявил зампредседателя правительства, глава Минфина Антон Силуанов.
Коммерсантъ06:13
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Поэтому, мне кажется, что для того чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес.
— Антон Силуанов, российский политикВедомости 03:56
с чего всё началось
Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на поведение проверок их деятельности контролирующими органами, заявил заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов в субботу.РИА Новости03:47
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