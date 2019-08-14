Экономика

Антон Силуанов посетит Курганскую областьInfox.ru 14 августа в 15:58

Во время визита в Курганскую область вице-премьер проведет ряд совещаний, темами которых станут реализация национальных проектов в регионе, меры поддержки предпринимателей и показатели социально-экономического развития региона.
Читать в источнике
Комментировать
Антон Силуанов
Мы видим необходимость „подтягивания“ региона по объему регионального внутреннего продукта, по увеличению темпов роста, увеличению заработных плат. Все это предлагается сконцентрировать в программный документ, который мы сегодня будем обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистURA.Ru 05:57

Подробнее о событии

Куратор Курганской области Антон Силуанов согласовал ускоренный план развития региона. Итоги визита

Область 4510:49

«Пахать надо». План ускоренного развития Курганской области в сентябре представят в Правительство РФ

Накануне.Ru07:47

Антон Силуанов: «Курганская область относится к регионам, которые требуют федеральной поддержки»

Zauralonline.ru06:29

Силуанов: план ускоренного развития Курганской области направят в правительство РФ осенью

Будущее России. Национальные проекты06:59

«Пахать надо»: Шумков и Силуанов рассказали о потенциале развития Курганской области

45.ru07:51

Антон Силуанов рассказал о программе социально-экономического развития Курганской области

Коммерсантъ Челябинск07:19

Первый вице-премьер Силуанов объяснил, зачем приехал в Курган

URA.Ru05:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:58, Ашберн
Общество

Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации

Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 04:20
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей. Об этом сообщила администрация города, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено в 12:48
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 08:49
Происшествия

При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Обновлено в 09:04
Политика

Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 10:10
Авто

Новая Toyota Corolla получила спецверсию Nightshade Edition

Выпускаемая в черном, серебристом или белом цвете, Corolla Nightshade Edition оценивается от 22 290 долларов США или порядка 1,47 млн рублей за хэтчбек и 22 750 долларов США (1,5 млн рублей) за седан.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Культура

Актер Александр Числов госпитализирован в Москве

Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:12
Общество

Транспортные карты запретят пополнять наличными

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Ушаков рассказал о поставках в Турцию второй партии С-400

Поставки второй партии российских ракетных комплексов С-400 в Турцию активно обсуждаются, тема прорабатывается в рамках достигнутых ранее договоренностей.
Обновлено в 10:55
Футбол

Месси против Фелиша и Азара. В пятницу стартует сезон в Испании

19-летний Фелиш в 43 матчах за Бенфику отличился 20 раз и наверняка продолжит делать это в Атлетико.
Обновлено в 06:30
Политика

«Яндекс.Новости» задумался о закрытии из-за давления депутатов

Компания «Яндекс» рассматривает возможность закрытия сервиса «Яндекс.Новости» при введении новых правил в отношении новостных агрегаторов, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 12:26
Авто

В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера

Обновлено в 06:15
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Футбол

Зидан: «Казалось, что Бэйл уйдет, но он с нами»

Обновлено в 09:39
Политика

Кадыров поделился подробностями разговора с Путиным после смерти отца

Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол

Роналду снялся в странной азиатской рекламе

Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Иран на следующей неделе презентует собственный аналог С-300

Обновлено в 10:49
Общество

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

Обновлено в 11:03
Происшествия

Змею поймали в квартире в Люберцах

Змею поймали в квартире в Люберцах, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Обновлено в 09:44
Театры

Сергей Пускепалис станет худруком Театра имени Волкова

Новым худруком ярославского театра драмы имени Волкова станет заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Киргизии арестовали банковские счета и имущество семьи Атамбаевых

Обновлено в 07:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное