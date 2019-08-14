Экономика
Антон Силуанов посетит Курганскую областьInfox.ru 14 августа в 15:58
Во время визита в Курганскую область вице-премьер проведет ряд совещаний, темами которых станут реализация национальных проектов в регионе, меры поддержки предпринимателей и показатели социально-экономического развития региона.
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Мы видим необходимость „подтягивания“ региона по объему регионального внутреннего продукта, по увеличению темпов роста, увеличению заработных плат. Все это предлагается сконцентрировать в программный документ, который мы сегодня будем обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистURA.Ru 05:57
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