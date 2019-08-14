Экономика
Минфин раскрыл программу визита Антона Силуанова в КурганZnak.com 14 августа в 09:01
Министерство финансов РФ опубликовало подробный график визита главы ведомства Антона Силуанова в Курган. Как сообщает пресс-служба ведомства, Антон Силуанов посетит столицу Зауралья 16 августа в роли куратора региона.
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Первый вице-премьер РФ в Кургане встретится с бизнесменами и проведет совещания по нацпроектам
Накануне.Ru14 августа в 07:58
Стала известна программа визита Антона Силуанова в Курганскую область
Коммерсантъ Челябинск14 августа в 09:24
Силуанов 16 августа проведет в Кургане совещание по нацпроектам
Будущее России. Национальные проекты14 августа в 07:28
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