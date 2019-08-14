Экономика

Минфин раскрыл программу визита Антона Силуанова в КурганZnak.com 14 августа в 09:01

Министерство финансов РФ опубликовало подробный график визита главы ведомства Антона Силуанова в Курган. Как сообщает пресс-служба ведомства, Антон Силуанов посетит столицу Зауралья 16 августа в роли куратора региона.
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Антон Силуанов: Наша задача - вывести субъект на более высокие позиции

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Стала известна программа рабочего визита первого вице-премьера Антона Силуанова в Курганскую область

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Стала известна программа визита Антона Силуанова в Курганскую область

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Силуанов 16 августа проведет в Кургане совещание по нацпроектам

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Куратор Зауралья в правительстве России впервые посетит Курган. С ним едет целый «десант» чиновников

URA.Ruвчера в 22:49

В Курганской области заговорили о визите министра финансов Силуанова

45.ru13 августа в 07:18
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В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах

Эксперты Роскачества рассказали, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
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Министр напомнил, что в правовой системе существует понятие презумпции невиновности, поэтому человек не может считаться виновным, пока не доказано обратное.
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В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
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В США произошла стрельба возле университета Алабамы

Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

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Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
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Происшествия

Глава районного отделения МЧС погиб после бытовой драки в Крыму

Глава отделения надзорной деятельности по городу Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Крыму скончался в больнице после бытовой драки.
Обновлено в 12:10
Политика

Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 10:10
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
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Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

В свои 50 лет Татьяна выглядит значительно моложе – у нее длинные стройные ноги, плоский живот, идеальный пресс и подтянутые руки.
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Шоу-бизнес

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Мужчина перерыл тонны мусора ради билета на концерт любимого артиста

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Шоу-бизнес

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Происшествия

Российская ОПГ отмыла крупнейшую сумму в истории Финляндии

В Финляндии предъявлены обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более 100 миллионов евро российской организованной преступной группировки (ОПГ).
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Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации

Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
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Транспорт

Новые поезда «Иволга» выйдут на маршруты МЦД в конце 2019 года

Поезда "Иволга" второй серии, спроектированные специально для Московских центральных диаметров (МЦД), выйдут на первые два маршрута в конце 2019 года, с запуском первого этапа проекта.
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Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

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Обновлено в 14:04
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Происшествия

Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка

Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
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Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
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Суд на Украине оставил под стражей замминистра, подозреваемого в мошенничестве

Деснянский районный суд Чернигова решил оставить на два месяца под стражей заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Грымчака с правом внесения залога.
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Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».
Обновлено в 13:52
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