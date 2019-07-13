Футбол

Антон Шунин: «Сегодня были моменты, чтобы вырваться вперед»Матч ТВ вчера в 17:30

Арсенал (Тула) — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
16′
Мигел Филипе Кардозу
41′
Мигел Филипе Кардозу
58′
Заурбек Плиев
61′
Роман Евгеньев
71′
Мигел Филипе Кардозу
Кирилл Панченко
Lameck Banda
Александру Тудорие
73′
80′
Артур Юсупов
Самба Соу
Гия Григалава
84′
87′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
Напомним, московское «Динамо» в гостях сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в стартовом матче нового сезона чемпионата России.
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