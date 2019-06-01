Футбол

Антон Шунин: «Мы не делим соперников на слабых и сильных»Спорт-Экспресс 07:28

Голкипер сборной России Антон Шунин рассказал, как вписывается в коллектив вратарь "Ростова" Сергей Песьяков, а также отметил, что никто не разделяет соперников по уровню силы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Антон Шунин: Песьяков хорошо себя чувствует в расположении сборной России

Советский спорт09:43

Антон Шунин: «Задача сборной России — выйти на чемпионат Европы»

Sportbox.RU06:54

Шунин: в сборной России мы не делим соперников на слабых и сильных

Чемпионат07:16

Шунин готовится сыграть в основе сборной России в отборочных матчах ЧЕ-2020

ТАСС07:09

Шунин: «В сборной России не делят соперников на слабых и сильных. Задача выйти на чемпионат Европы»

Sport24.ru07:05

Антон Шунин: «Задача сборной России — выйти на чемпионат Европы»

Матч ТВ06:54

Антон Шунин: «Мы не делим соперников на слабых и сильных»

Спорт-Экспресс07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Авто

Компания Renault анонсировала старт продаж нового Renault Clio

Обновлено в 07:14
Единоборства

Хандожко одержал победу в дебютном поединке в UFC

Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко с победы начал карьеру в UFC.
Обновлено в 13:21
Общество

СП: в России пенсионеры могут тратить в день не более 200 рублей

За среднюю пенсию контролирующий орган учел 14 тысяч рублей в месяц. При подсчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор

Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33
Происшествия

Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке

Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Футбол

«Рома» получит 5 млн евро, если «Ливерпуль» победит в Лиге чемпионов

"Рома" после финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" может заработать 5 млн евро.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения

Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП.
Обновлено в 12:25
Общество

Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса

Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Происшествия

AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии

Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек.
Обновлено в 09:21
Культура

Мединский предложил объявить 2021 год в России Годом музеев

Министр культуры России Владимир Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев, его инициативу поддержал Союз музеев России, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Обновлено в 12:56
Наука

Hyundai представила двухэтажный электробус

Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.
Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Задержана оставившая двух детей в хостеле мать

Обновлено в 11:51
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Политика

Луценко высказался по вопросам, которые рассматривались на заседании СНБО без него

Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на заседание СНБО не пригласили, но он всё равно выступил На своей странице в Facebook глава ГПУ написал, о чём хотел рассказать на на заседании 31 мая, посвящённом энергетике, если бы секретарь СНБО Александр Данилюк "не забыл его пригласить".
Обновлено в 08:34
Экономика

Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Общество

В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв

Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

Снимок с торжества разместила в Instagram директор и худрук театра Надежда Бабкина, тоже поздравившая Королеву.
Обновлено в 10:21
Футбол

Себастьян Дриусси стал лучшим футболистом «Зенита» в мае

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» объявила результаты общественного голосования за звание «Лучший игрок месяца».
Обновлено в 12:02
Футбол

Васильев высказался о будущем Головина

Бывший вице-президент французского клуба «Монако» Вадим Васильев высказал мнение о перспективах российского полузащитника Александра Головина в Европе.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Общество

С 1 июня россиян ждет ряд изменений в законах

Нововведения с 1 июня коснулись и россиян, желающих произвести автотюнинг своего авто.
Обновлено в 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Владимирович Шунин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь и капитан московского «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное